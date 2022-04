Nahversorgung gesichert: Hier hat eine Metzgereifiliale eröffnet

Die neue Filiale der Metzgerei Riek ist in Westerheim, Laichinger Straße 31, eröffnet worden. Möglich wurde das unter anderem durch Förderung durch LEADER, das europäische Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. Eingeladen war auch der Westerheimer Bürgermeister Hartmut Walz, welcher es sehr begrüßte, dass es möglich war, die Metzgerei Rieck mit ihrer Filiale im Ort zu behalten. Er sagte: „Dies stellt ein großes Gut für die heutige Infrastruktur im ländlichen Raum dar und erhält ein Stück Lebensqualität in unserem Ort.“

Viele Besucher zur Eröffnung

Vanessa Scheck, Tochter der Metzgerei Rieck, dankte allen, an die an dem Projekt mitgewirkt und es letztlich auch ermöglicht hatten. Sie sagte unter anderem: „Wir freuen uns sehr, nun hier mit Ihnen allen in unseren neuen Verkaufsräumen zu stehen. All das, was wir hier sehen, wäre ohne Sie und Ihre handwerklich hochwertige Arbeit nicht möglich. Unser größter Dank gilt der Familie Kneer, heute vertreten durch Frau Kneer. Die Verhandlungen waren sehr angenehm und auf einer sehr ehrlichen Basis. Schnell hatten wir Vertrauen gefasst und gemerkt, dass auf einer Ebene agiert wird. Das Projekt wurde auch von Ihrer Seite schnell vorangetrieben, es entstanden in kurzer Zeit gute Ideen. Alles, was wir besprochen hatten, hatte Hand und Fuß und eine klare Linie zog sich durch das ganze Projekt. Es ist toll, solche Geschäftspartner zu haben.“

Zwei Projekte in der Förderung

Der Beirat von LEADER Mittlere Alb hatte zahlreiche Projekte auch auf der Laichinger Alb zur Förderung ausgewählt. Für diese stehen über 575 000 Euro Fördermittel bereit. In Westerheim werden gleich zwei Projekte gefördert, ein anderes treibt eine Schreinerei in Römerstein voran.

Nahversorgung gesichert

Der Umbau des Verkaufsraums zur Metzgereifiliale der Familienmetzgerei Rieck war notwendig geworden, weil die räumliche Situation in der bisherigen Westerheimer Filiale insbesondere im Bereich Anlieferung, Hygiene und Arbeitsbedingungen nicht mehr tragbar war. Mit den Fördermitteln wurde nun der Umbau einer ehemaligen Verkaufs- und Büroeinheit in einen Verkaufsladen unterstützt. Somit ist auch Nahversorgung in Westerheim und Umgebung gesichert und ein leichteres und effizienteres Arbeiten für die Angestellten der Metzgerei wieder möglich. Zudem ist das Geschäft barrierefrei erreichbar und hat zudem noch seine Produktpalette erweitert.

Ein weiteres Westerheimer Projekt, das von LEADER gefördert wird, ist der Bau eines Wasserspielplatzes auf dem Campingplatz „Alb Camping Westerheim“. Der soll im Bereich des Schwimmbades entstehen und es Kindern ermöglichen, sich stundenlang alleine beschäftigen zu können. Letztlich soll das natürlich auch die Attraktivität des ohnehin schon beliebten Campingplatzes steigern.

Auch Römerstein profitiert von LEADER-Förderung

Auch in Römerstein wurde ein Familienbetrieb durch LEADER gefördert: Die seit 1992 bestehende Schreinerei Rieck möchte eine Produktions- und Lagerhalle bauen, um den Betrieb weiterzuentwickeln, das Angebot auszubauen und um attraktiv für Fachpersonal zu bleiben. Unter anderem möchte man nun alte Möbel reparieren und restaurieren, was ja auch zur Schonung von Ressourcen beiträgt.

In Westerheim schließt Vanessa Scheck ihre Begrüßungsansprache an die Gäste so: „Wir freuen uns nun auf einen guten Eröffnungstag morgen und gute Geschäfte. Schön, dass Sie alle da sind um auf unser gemeinsames Projekt anzustoßen. Greifen Sie zu, lassen Sie es sich schmecken.“