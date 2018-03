Nachwuchs bei den Kleintierzüchtern

Wahlen haben einen wichtigen Tagesordnungspunkt bei der Sitzung des Kleintierzuchtvereins Westerheim gebildet. Alle Posten konnten besetzt werden. Dies freute den Vereinsvorsitzenden Peter Knupfer, aber auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr 15 neue Mitglieder dem Verein beitraten, nämlich vier Jugendliche und elf Erwachsene. Der Mitgliederstand beim Kleintierzuchtverein Westerheim liegt nun bei 115, insgesamt 94 Erwachse und 21 Jugendliche gehören ihm an.

Zu der Jahresversammlung im Vereinsheim im Pfählerweg durfte der Vereinsvorsitzende Peter Knupfer 30 Mitglieder begrüßen, ferner Bürgermeister Hartmut Walz, einige Gemeinderäte und Gäste. Sein Willkommensgruß galt auch dem Ehrenvorsitzenden Pius Tritschler und dem Ehrenkassierer Georg Rauschmaier. In seinem Geschäftsbericht zog der Vorsitzende ein insgesamt positives Fazit, da alle Ausstellungen und Veranstaltungen gut besucht gewesen seien.

Posten werden neu besetzt

Bei den Wahlen konnten für zwei Jahre alle Posten neu beziehungsweise wieder besetzt werden: Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Norbert Mittermair gewählt, das Amt des Schriftführers haben nun gemeinsam Evelyn Rain und Felix Litke inne. Kassenverwalter ist weiterhin Winfried Kneer. Zuchtwarte bleiben Ingolf Tritschler (Geflügel) und Wolfgang Jag (Kaninchen). Vorsitzender Peter Knupfer beglückwünschte die Geehrten und dankte ihnen für ihre Bereitschaft, im Kleintierzuchtverein Westerheim aktiv mitzuwirken.

In seinem Rückblick erinnerte Knupfer zunächst an zahlreiche Arbeitsdienste im zurückliegenden Jahr: Da galt es, die Halle samt Flur zu streichen, die Zuchtanlage herzurichten und einen neuen Zaun anzubringen. Holz musste gemacht werden. Desweiteren standen umfangreiche Putzarbeiten an.

Blick auf besondere Ereignisse

Zu den besonderen Ereignissen zählte er den Landesverbandstag der Rassenkaninchenzüchter des Verbands Württemberg-Hohenzollern mit rund 40 Züchtern. Zum Gelingen des Verbandstags hätten einige Westerheimer Vereine mit einem bunten Programm beigetragen, so die Chorgemeinschaft, die Jazztanzgruppe des SVW und die IGF-Schalmeien. Der Landesvorsitzende Ulrich Hartmann aus Alfdorf habe bei der Jahresversammlung des Landesverbands der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern auch vier Mitglieder des Westerheimer Kleintierzuchtvereins mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet, nämlich Georg Rauschmaier, Brigitte Rauschmaier, Thomas Rehm und Marlene Stehle.

In seinem weiteren Geschäftsbericht erinnerte Peter Knupfer noch an die Jungkükenschau, das Sommerfest mit Hammellauf, die Teilnahme beim Ferienprogramm der Gemeinde Westerheim, diverse Lokalschauen sowie an die Sonderschau des Vereins der Hühner Sumatra-Yokohama und deren Zwerge mit 170 Geflügel. Gerne habe der Verein seine Räumlichkeiten für ein Benefizkonzert mit der Gruppe Tarsus und der Kehmerles Band, die für Straßenprojekt in Tansania musizierten und einen Erlös von 1500 Euro erzielten, zur Verfügung gestellt.

Kassenwart Winfried Kneer konnte der Versammlung erfreuliche Zahlen präsentieren, die Einnahmen seien gut ausgefallen. Georg Rauschmaier und Hans-Georg-Hintz hatten die Kasse geprüft und Revisor Georg Rauschmaier bestätigte eine tadellose Kassenführung. Norbert Mittermair berichtete von den Aktivitäten der Jugend und der Jugendarbeit und verwies auf das Ostereiersuchen in Reichenbach und das Zeltlager in Ellwangen sowie ein Abschlussfest mit Kegeln in Kuchen.

Sehr guter Zuchterfolg

Über Ausstellungen und Zuchterfolge informierten die Zuchtwarte Ingolf Tritschler (Geflügel) und Wolfgang Jag (Kaninchen). Sie sprachen von sehr gutem Tiermaterial, über das der Kleintierzuchtverein Westerheim verfüge. Der Zuchterfolg sei sehr gut ausgefallen. Das werde immer wieder bei Ausstellungen bestätigt. Zuchtbuchführerin Jutta Knupfer und Tätowiermeister Wolfgang Jag ließen wissen, dass im vergangenen Jahr 248 Kaninchen von 20 Rassen tätowiert worden sind.

Die von Bürgermeister Hartmut Walz beantragte Entlastung der Vorstandschaft fiel einstimmig aus. In seinem Grußwort sprach er von einem sehr rührigen Verein, der im vergangenen Jahr mit einigen Sonderausstellungen viel Werbung für die Gemeinde Westerheim betrieben habe. Züchter aus ganz Deutschland seien gekommen und hätten in Westerheim schöne Stunden erlebt. Er sprach von einer guten Zusammenbeißt mit der Gemeinde.

Erinnert worden ist bei der Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins Westerheim an die Vereinsmeisterschaften und zahlreichen Preise, die Westerheimer Züchter im vergangenen Jahr holten. Vereinsmeister in der Sparte Kaninchen wurde Pius Tritschler (Helle Großsilber mit 385,5 Punkten) vor Peter Knupfer (Lohkaninchen blau) und Wolfgang Jag (Wiener dunkel-eisengrau). Bei den Jugendlichen holte sich den Titel des Vereinsmeisters Marvin Bröckel (Zwergwidder, weiß-blaue Augen) vor Tobias Tritschler (Zwergwidder schwarz) und Madleen Bröckel (Zwergwidder blau).

In der Sparte Geflügel wurde bei den aktiven Züchtern Peter Knupfer der Vereinsmeister mit seinen Holländischen Zwerghühnern schwarz (363 Punkte). Auf Platz zwei landete Matthias Bröckel mit Australorps blaugesäumt (376 Punkte). Platz drei schaffte Norbert Schauder mit Texaner kennfarbig dunkel (375 Punkte). Bei der Jugend sicherte sich Fabian Tritschler mit seinen Appenzeller Spitzhauben schwarz (383 Punkte) den Vereinsmeistertitel. Ihm folgte Tobias Tritschler, der mit seinem Geflügel Rang zwei und drei einheimste: mit Appenzeller Spitzhauben chamois-weißgetupft (381 Punkte) und Appenzeller Zwergspitzhauben, gold-schwarzgetupft (376 Punkte).