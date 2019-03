Nach getaner Arbeit wird der Wiedereinzug gefeiert

Großes Fest bei der katholischen Kirchengemeinde St. Margaretha in Hohenstadt: Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der Ortskirche sind abgeschlossen, das historische barocke Bauwerk erstrahlt in neuem Glanz. Die Kirchengemeinde lädt deshalb am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr zum Festgottesdienst in die schön renovierte Kirche ein. Zu Gast in Hohenstadt ist Domkapitular Thomas Weißhaar aus Rottenburg, der mit Gemeindepfarrer Ralf Baumgartner und Diakon Martin Saur die Messe zelebriert. „Wir freuen uns, dass uns unsere Kirche wieder für Gottesdienste, Andachten und für das Gebet zur Verfügung steht“, betont Walter Schwaiger, der zweite Kirchengemeinderat. Er hat die Bauarbeiten maßgeblich begleitet.

Außenrenovierung im Jahr 2016

Nachdem die Außenrenovierung im Jahr 2016 vonstatten ging, konnte von April 2018 bis März 2019 die Innenrenovierung durchgezogen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Architektin Maja Klinzer aus Ettlenschieß leitete die umfangreichen Baumnahmen innen wie außen. Zur Außensanierung gehörte die Instandsetzung des kaputten Dachstuhls mit vielen morschen Balken, Trockenlegungen, vor allem an der Nordwand, sowie umfangreiche Putzarbeiten und ein neuer Anstrich. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 500 000 Euro.

Viel Arbeit war von April 2018 bis März 2019 im Innern der Kirche St. Margaretha zu erledigen. Der komplette Putz war bis auf eine Höhe von 1,5 Meter abzuschlagen, da er sehr feucht war und die bis zur Wand stehenden Bänke schon morsch und faulig waren. Aus diesem Grunde wurden die Bänke in einer Schreinerei verkürzt. Die Kirche erhielt im unteren Bereich einen atmungsaktiven Putz, der die Feuchte besser abgeben kann. Die Wände bekamen einen neuen Anstrich, der schadhafte Putz wurde ersetzt.

Kirche in neuem Glanz. (Foto: Steidle)

Einen großen Brocken bildete die Elektroinstallation mit neuer LED-Beleuchtung, neuer Elektro-Heizung sowie neuer Elektro- und Alarmanlage. Restaurieren ließ die Kirchengemeinde den Hochaltar und die zwei Seitenaltäre, den Kreuzweg mit seinen 14 Stationen und die vielen Heiligen-Figuren. Auch die Deckengemälde wurden gereinigt, gestrichen und verschönert. Auszubauen, zu überarbeiten und auch zu kürzen waren die Kirchenbänke. Die Schreiner bauten zudem eine neue Flügel-Glastür ein. Auszubessern und neu zu versiegeln und zu ölen war der Holzboden. Im Schiff galt es, die beschädigten Fliesen zu ersetzen. Über Monate bis November war die Kirche St. Margaretha innen eingerüstet. Geschaffen wurde eine Gebetskapelle im Nordwesten der Kirche.

Viele Eigenleistungen erbracht

„Wir erbrachten viele Eigenleistungen, vor allem was die Aus- und Einräumarbeiten angeht, aber auch die Aufräum- und Putzarbeiten“, erklärt Walter Schwaiger, bei dem die Fäden während der Bauphase zusammen liefen. Zusammen mit Manfred Enderle hat er sich besonders intensiv in die Innen- und Außenrenovierung eingebracht. Schwaiger ist sehr dankbar, dass alle Kollegen im Kirchengemeinderat – Marliese Authaler, Anita Baumeister, Manfred Enderle, Dorothea Götz, Josef Haile, Frida Ramminger und Christoph Reckzügel – , wie auch Kirchenpfleger Horst Saur voll hinter den Baumaßnahmen standen.

Den Großteil der Baukosten von rund 500 000 Euro für die Außenrenovierung und 700 000 Euro für die Innenrenovierung schulterte zu 80 Prozent die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Aus den Rücklagen konnte die katholische Kirchengemeinde Hohenstadt etwa 90 000 Euro entnehmen. Bislang steuerte die bürgerliche Gemeinde 30 000 Euro bei, und da hofft Walter Schwaiger auf eine weitere Zuwendung. An Spenden und bei unterschiedlichen Aktionen kamen bislang 70 000 Euro zusammen. Spendabel hat sich auch die Jagdgenossenschaft gezeigt, die 8000 Euro beisteuerte.

Die Hohenstadter Kirche. (Foto: Steidle)

„Viel Geld kam auch über Spenden sowie diverse Aktionen und Veranstaltungen zusammen, so dass das riesige Bauprojekt finanziert ist“, erklärt Kirchengemeinderat Walter Schwaiger. Weitere Spenden seien sehr erwünscht. An Aktionen gab es mehrere Binokel-Turniere, Bewirtungen bei Festen, den Weihnachtsmarkt und die Hüttenweihnacht, die Gemeindefeste zu Fronleichnam und Kaffeenachmittage. „Wenn die Finanzierung wie geplant klappt und wir noch weitere Spenden erhalten, dann kommen wir ohne Kreditaufnahme aus“, sagt der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende mit etwas Stolz, und: „Bei dem Riesenprojekt wäre das eine Riesenleistung, vor allem dank der großzügigen Unterstützung der Diözese.“

Baustellengottesdienst ist Höhepunkt

Ein Höhepunkt während der Bauphase war Mitte Juli 2019 ein Baustellengottesdienst verbunden mit der Segnung eines Kreuzes vor der Kirche. Die besondere Messe mit rund 100 Besuchern zelebrierte Pfarrer Ralf Baumgartner zusammen mit dem katholischen Diakon Peter Maile vom Baustellenprojekt der Deutschen Bahn. Um Baustellen im Leben ging es damals in der Predigt von Diakon und Betriebsseelsorger Peter Maile, der seit Jahren für die Menschen auf den S21-Baustellen sowie auf der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm seelsorgerisch unterwegs ist.

