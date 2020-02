Närrische Singstunde mit Jubiläumsjahr 2021 im Blick

Wer gedacht hat „Was isch au des für ein lahmes Motto 99+“, der staunte nicht schlecht, als bei der traditionellen Fasnetssingstunde der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim am vergangenen Mittwoch ein wahres Feuerwerk an witzigen Beiträgen, Büttenreden und Liedern gezündet wurde.

Da sich der „Chef“ Klaus Ascher krank gemeldet hatte, teilten sich Maria Baumann und Inge Slavik die Moderation des Abends. Inge Slavik übernahm die Begrüßung und Maria Baumann forderte immer wieder zu einem dreikräftigen Hudelwisch auf, dem Fasnets-Schlachtruf des Westerheimer Chors.

Karl Wiedmann legt los

Die Begeisterung und der Beifall der gut gelaunten Gäste für die dargebotenen Beiträge der Chormitglieder war riesig. Den Anfang machte Karl Wiedmann als „goldiges Kerlchen“. Gefolgt von Maria Baumann in der Bütt, die eigentlich über den gemischten Chor berichten wollte, dann aber doch wieder bei der Gruppe Vox gelandet war. Sie erklärte, sie wüsste endlich wofür der Name VOX steht – nämlich für „Verrückt Ond Xschbonne“. Aus dieser Erkenntnis machte sie quasi einen Rap - „Verrückt Ond Xschbonne – doch nuie Männer gwonne“. Dass die Gruppe Vox ihren Männeranteil im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat, schien sie zu beschäftigen.

Zur großen Freude aller trat auch Roswitha Schreck, als ehemalige Chorsängerin, auf die Bühne und forderte getreu dem Motto des Abends einen Treppenlift für das Sängerheim. Schließlich bereitet sich die Chorgemeinschaft auf ihr 100jähriges Bestehen im nächsten Jahr vor. Michael Baumeister hatte sogar gleich zwei herrliche Beiträge parat. Kurz vor Mitternacht trat er noch einmal als Frau auf, die sich im Schlussverkauf durch die Geschäfte kämpft. Elfriede Baumeister berichtete im schicken Trainingsanzug von ihren Erlebnissen in der Kur.

Polonaise im Sängerheim

Zwischendrin wurde immer wieder die Tanzfläche gestürmt und auch die ein oder andere Polonaise schlängelte sich durch’s Sängerheim. Dann aber betraten die Bass-Chormitglieder endlich die Bühne. Das Publikum wartete gespannt, hatten sich die Sänger doch Verstärkung geholt und mit Peter Kaiser einen neuen Bass am Klavier platziert. Sie stimmten den Klassiker mit „66 Jahren, da fängt das Leben an“ von Udo Jürgens an. Als Bernhard Gaus ein Licht aufging und er das Lied unterbrach und meinte der Text müsse ganz anders lauten: „Mit 99 Jahren, da fängt das Singen an! Mit 99 Jahren, da rückt das Jubeln ran. Mit 99 Jahren, da ist der Chor bereit! Mit 99 ist’s Jubeljahr nicht weit“.

Blick auf das Jubiläumsjahr

Also stimmten auch Bernhard Schweizer, Hans Kneer, Felix Wiedmann und Martin Baumeister in den geänderten Gesang ein und freuten sich auf das Jubiläumsjahr 2021, das der Chor dann feiert. Sie befassten sich in einem weiteren Lied mit der Frage, wie es dann nach dem Jubiläum weitergehen sollte und formulierten ihre Wünsche.

So wünschte sich etwa der gemischte Chor junge, heiße Frauen, worauf die anderen gleich antworteten: „Hammer net.“ Andere Mitglieder formulierten ihren Wunsch nach dem Singen einer lateinischen Messe, worauf erklang: „Wollen wir net.“ Wie toll wäre es, im Radio oder Fernsehen aufzutreten? „Können mir net“. Zwischen den Wünschen erklang der Refrain „Die Karawane zieht weiter, der Chor hat jetzt Lust.“

Dass der Chor, die Chorgemeinschaft Lust zum Feiern hat, das zeigte die Fasnetssingstunde eindrucksvoll. Fröhliche Stunden bis Mitternacht vergingen wie im Flug. Und immer wieder hieß es bei der richtig schönen närrischen Singstunde „Hudelwisch, hudelwisch, hudelwisch wisch wisch“.