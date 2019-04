Musikkapelle Westerheim beschert unter dem Motto „Hoch hinaus“ Hörgenuss

„Hoch hinaus“ ist es beim Osterkonzert der Musikkapelle Westerheim gegangen – gemäß dem gewählten Motto „Hoch hinaus“. Die 72-köpfige Crew um Flugkapitän Ulrich Allgaier und Co-Pilot Markus Kneer nahm die rund 600 Gäste in der Albhalle mit an Bord des Flugs MK 2019 und ließ sie in hohen Lüften schweben, bei wunderschönen Melodien und Klängen. Bei ihrem Flug boten die Musiker aus Westerheim eine super und spitzenmäßige Leistung, sie wussten sehr zu gefallen und zu überzeugen.

Sicher schwebte das Flugzeug am Himmel und durch manche Turbulenzen. Großartig und souverän steuerte Kapitän Allgaier seine Besatzung wie die Flugpassagiere hoch am Himmel zum Ziel. Er hatte wunderschönen Melodien und ein vielseitiges und interessantes Musikprogramm ausgesucht, das seine Musiker hervorragend umzusetzen wussten. Laut und lang war der Beifall seitens des Fluggäste nach der Landung auf sicherem Boden.

Das Bild vom Fliegen

Das Bild vom Fliegen und Flug 2019 hinweg über die Schwäbische Alb wählte der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger und versprach, dass es mit der Musikkapelle Westerheim „hoch hinaus“ gehe. Er ging auf den Traum vom Fliegen ein, auf das Schweben über weite Landschaften und Gewässer hinweg und auf den Wunsch nach Freiheit, Ungebundenheit und Unabhängigkeit, den man mit dem Fliegen seit Jahrhunderten verbindet. Diesen Gedanken kam das begeisterte Publikum gerne nach und tauchte im ersten Programmteil ein in einen bunten Melodienreigen rund ums Fliegen. Flugbegleiterin Stefanie Pöhler informierte gekonnt und charmant die Passagiere über den Flug, spricht die gewählten Musikstücke.

Musiker in toller Spiellaune

In rockiger Spiellaune präsentierte sich die Crew bei ihrem Eröffnungsstück „Fly High“ von Takashi Hoshide, das in einem Forte bei viel Paukenschlag und mit schnellen Klarinettenläufen schwungvoll begann und mit einigen Soloelementen in mehreren Registern bestückt ist. Als Solist wusste Patrick Unsöld am Tenorsaxophon zu überzeugen. In toller Spiellaune präsentierte sich gleich das Ensemble bei den rockigen Klängen im Bigband-Sound.

Nach dem gelungenen Start und Abflug war das Oberstufenstück „Flight“ des singapurischen Komponisten Benjamin Yeo zu hören, mit dem sich die Musikkapelle Westerheim Mitte Juli den Wertungsrichtern beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen stellen wird. Sie hofft dann, die Jury mit dem Stück „Flight“ überzeugen zu können, was sie am Sonntag schon mal tat. Diese Komposition über den Jungfernflug einer Maschine mit vielen Turbulenzen und allerlei Motorgeräuschen stellte eine besondere Herausforderung an die Kapelle dar, was sie mit Bravour meisterte.

Große Herausforderung

Mit dem Stück „Flight - Adventure in the Sky“ waren Westerheims Musiker mit vielen Tempi-, Dynamik- und Taktwechseln sowie rasanter Läufe gefordert. Aber auch dieser Flug landete inklusive kompositorischer Turbulenzen schließlich wieder wohlbehalten auf der Erde. Besonders am Schlagzeug und bei den Blechbläsern windete es heftig und der musikalisch dargestellte Sturm riss das Publikum mit. Einige besondere Effekte im Schlagzeug verliehen dem Stück eine besondere Note. Die Percussion-Truppe verwendete etwa verschiedene Bleche, Handtücher auf den Pauken und sogenannte Whirlies oder Wirbel, sie war ständig voll beschäftigt.

Von tollkühnen Männern

Es folgte die lustige und beschwingte Titelmelodie aus dem Filmklassiker „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ von Ron Goodwin in einem Arrangement von Roland Kreid, der den außergewöhnlichen Wettflug wagemutiger Piloten von London nach Paris über den Ärmelkanal von 1910 beschreibt, bei dem fast alle abenteuerlichsten Drahtgestelle nicht im Ziel landeten. Fröhlich und beschwingt trugt die Musikkapelle die Marschmelodie vor.

Der Himmel von Andalusien

Den andalusischen Himmel holten die Musiker mit „Cielo Andaluz“ in einem Arrangement von Jules Hendriks in die Albhalle. Das Werk ist ein Paso Doble, ein spanischer Tanz, der mit viel Spannung, kurzen prägnanten Rhythmen und grazilen Flemenco-Elementen das Spiel zwischen Torero und dem roten Tuch schildert. Natürlich durften da Kastagnetten nicht fehlen, und mit typisch spanischem Klangkolorit ließ das Ensemble Bilder von stolzen Matadoren in heißen Stierkampfarenen aufkommen. Mit diesem eindrucksvollen Klangerlebnis verabschiedete die Musikkapelle Westerheim ihre Fluggäste in eine Pause, um dann im zweiten Konzertteil unter dem Motto „Egerland trifft Bigband-Sound“ zu überraschen.

„Egerland trifft Bigband-Sound“

Neue Schritte ging die Musikkapelle Westerheim im zweiten Teil ihres imposanten Osterkonzerts, sie wagte etwas Neues. Die Überraschung glückte, der Auftritt war großartig, als die Musiker in zwei Gruppen aufgeteilt unter dem Motto „Egerland trifft Bigband-Sound“ in eine Art Wettstreit untereinander gingen: Die Egerländer-Gruppe, dirigiert von Markus Kneer, im traditionellen Outfit der Musikkapelle, und die Musiker und Musikerinnen in weißen Hemden mit Fliegen beziehungsweise Blusen mit Ulrich Allgaier an der Spitze duellierten sich sportlich-fair mit herrlichen Melodien und Klängen, bis sie am Schluss zu der Erkenntnis kommen, dass Blasmusik eine breites Spektrum an Musik abdecken kann.

Wortgefechte der Dirigenten

Markus Kneer eröffnete das Wortgefecht mit Ulrich Allgaier mit den Worten: „Wir sind die Egerländer Musikanten und wollen euch willkommen heißen. Polka und Marsch sind unsere Weisen. Mit dem Montana Marsch haben wir begonnen, hat er nicht super toll geklungen?“ Das forderte seinen Kontrahenten mit seinen Bläsern, einer tollen Percussion-Truppe und E-Gitarrist Martin Kneer heraus: „Ja lieber Markus meinen Respekt, ihr Egerländer ward schon fast perfekt. Aber die Bigband spielt jetzt super fein und American Patrol soll unsere Begrüßung sein.“

In der Folge ließ das Team von Markus Kneer die Polka „Alter Michel“ und ein „Knödellied“, gesungen von Beate Enderle und seiner Person, erklingen. Das Bigband-Ensemble durfte sich dagegen mit „Big Panther“ und „String of Pearls“ austoben und Dirigent Uli Allgaier versprach „Spannung in den Noten“. Das traf zu und dazu trugen zu den klasse Sounds und Rhythmen auch die Solisten Moritz Walter (Alt Saxophon), Patrick Unsöld (Tenor Saxophon) sowie Thomy Walter und Simon Geiwiz (Trompeten) bei.

Ein Miteinander der beiden Gruppen

Dem musikalischen und für das Publikum sehr genussreichen Wettstreit setzte schließlich der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger ein salomonisches Ende, der an die Adresse von Kneer und Allgaier meinte: „So Männer, jetzt ist’s aber genug. Ich denke ihr zwei seid doch recht klug. Blasmusik gibt uns so viel, ganz egal in welchem Stil“. Ramminger schlug dann vor, gemeinsam den „Alten Kameraden Swing“ zu spielen – als krönenden Abschluss unter ein super Osterkonzert 2019.

Zugaben fehlen nicht

Am Ende des Konzerts durften Zugaben nicht fehlen, die das begeisterte Publikum einforderte. Da sang Markus Kneer „Ich bin von Westerheim“ und unterstrich seine Liebe zu seiner Heimatgemeinde mit einem schönen Stück Land, ehe das Osterkonzert traditionsgemäß mit einem Marsch endete: Der schwungvolle „Fliegermarsch“ aus Nico Dostals Operette „Der fliegende Rittmeister“ aus dem Jahr 1912 war zu hören. Und mit einem kräftigen Beifall bedankte sich das Publikum für genussvolle Klänge in der Albhalle.