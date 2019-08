Musikkapelle hat zwei Großfeste vor der Brust

Sein Jubiläumsjahr 2020 anlässlich des 250-jährigen Vereinsbestehens bestreitet die Musikkapelle Westerheim das ganze Jahr hindurch mit einer Reihe von Veranstaltungen: Den Auftakt in das besondere Jahr 2020 bildet am Sonntag, 12. Januar, die musikalische Umrahmung beim Neujahrsempfang. Das Osterkonzert am Sonntag, 12. April, in der Albhalle ist als Jubiläumskonzert zu sehen, bei dem die Musikkapelle Westerheim ihre Festschrift und ihre CD zum 250. Geburtstag präsentiert. Bei der Gedenkfeier zur Dorfzerstörung Westerheims am 21. April 1945 vor 75 Jahren und zum Ende des Zweiten Weltkriegs gestaltet die Musikkapelle am 21. April eine Serenade auf dem Westerheimer Friedhof und gedenkt der Opfer des schreckliches Krieges wie aller verstorbenen Vereinsmitglieder. Der Verein lädt alle Mitglieder am 17. Mai zu einer Familienwanderung mit Schuppenfest ein und stellt sich am 20. und 21 Juni einem Wertungsspiel in Zainingen. Im Anschluss an das Kreismusikfest sind alle Helfer und wichtigen Mitstreiter des Großereignisses zu einem Helferfest geladen. Ein Dankkonzert im Jubiläumsjahr geben die Musiker am Volkstrauertag, 15. November, in der St. Stephanuskirche.