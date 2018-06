Musikkapelle gestaltet am Sonntag adventliche Stunde

Die adventliche Stunde am dritten Adventssonntag hat in der Gemeinde Westerheim eine lange Tradition und steht fest im Terminkalender. Im Wechsel gestalten die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim und die Musikkapelle Westerheim die vorweihnachtliche Stunde in der Christkönigskirche. Am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr ist die Musikkapelle wieder an der Reihe. Mit weihnachtlichen Klängen möchte das Ensemble um Dirigent Ulrich Allgaier auf die bevorstehende Weihnachtszeit festlich einstimmen.

Der Abend steht unter dem Thema „Vom Dunkel ins Licht“ und dabei wird „eine (nicht) alltägliche Weihnachtsgeschichte“ mit Lesung und Gesang vorgetragen. Dieses aus der Feder des Komponisten Kurt Gäble stammenden Werks gliedert sich in fünf Teile mit Ouvertüre, drei Liedern und einem großen Finale. Die drei Lieder tragen die Titel „Die Nacht“, „Zeit zum Träumen“ und „Ein Licht erscheint“. Die Lesungen zur Weihnachtsgeschichte übernimmt Stefanie Pöhler, die Lieder singt Conny Ascher.

„Das Werk eignet sich wunderbar für eine musikalische Gestaltung in der Adventszeit“, meint der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger. Kurt Gäble, der sich in seinen Kompositionen oft mit Themen der Bibel auseinandersetzt und sie in einen modernen Kontext bringt, hat übrigens einige schöne musikalische Werke für die Weihnachtszeit geschaffen. Der Komponist, Dirigent und Musiklehrer aus Lauben im Unterallgäu verbindet dabei das Blasorchester häufig mit Elementen des Erzählens oder spezieller Instrumente.

Eröffnet wird die adventliche Stunde am dritten Adventssonntag mit dem Stück „The Glory of Love“ von Johan de Meij. Im Anschluss an das Hauptwerk des Abends „Vom Dunkel ins Licht“ sind vier Hirtenlieder mit dem Titel „Four Sheperd Songs“ von Jacob de Haan zu hören, die da lauten „Als ich bei meinen Schafen wacht“, „Inmitten der Nacht“, „Kommet, ihr Hirten“ und „Ihr Hirten, erwacht“. Es folgen die festlichen Choräle „Carol of the shepherds“ von Philipp Sparke, „Mentis“ von Thiemo Kraas sowie „A happy winter holiday“ von Roland Kernen.

Zu der Feierstunde am dritten Adventssonntag laden die katholische Kirchengemeinde und die Musikkapelle Westerheim ein. „Die Musikkapelle Westerheim freut sich auf einen entspannten und berührenden Abend und natürlich darauf, viele interessierte Zuhörer begrüßen zu dürfen“, sagt der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger.

Der Eintritt zu der adventlichen Stunde am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr in der Christkönigskirche ist frei. Im Anschluss an das vorweihnachtliche Konzert bietet der Missionskreis Burundi um Franz Schweizer vor der Kirche wie in den Vorjahren Glühwein, Punsch, Kaffee und Gebäck an. Der Erlös aus dem Verkauf sowie Spenden zum Konzert erhält Pater Benno Baumeister für seine Sozialprojekte im zentralafrikanischen Burundi.