Musiker gut gelaunt beim Jubiläumsständchen

Mit dem erfolgreichen und lebhaft gespielten „Kaiserin-Sissi-Marsch“ aus der Feder von Timo Dellweg hat die Musikkapelle Westerheim am Sonntagabend bei herrlichem Sonnenschein auf dem Sellenberg ihr Jubiläumsständchen eröffnet – ein kleiner Ersatz für das ausgefallene Kreismusikfest mit Geburtstagsparty. Denn trotz der widrigen Umstände angesichts des Coronavirus wollten Westerheims Musiker den 250. Geburtstag ihrer Kapelle doch irgendwie feiern und luden die Vereinsmitglieder zu einem schönen Ständchen ein.

Mit 160 Gästen war das Platzkonzert auf Westerheims Hausberg gut besucht, die unter Einhaltung von Hygiene-Vorschriften auf zugewiesenen Bänken Platz nahmen und einen schönen lauen Sommerabend bei vielfältiger Blasmusik genossen.

Dirigent Ulrich Allgaier hatte ein interessantes Programm erstellt, das die Musiker in den vergangenen drei Wochen in ihrem neuen Probelokal einübten, und das mit Erfolg: Die Musiker präsentierten sich in großartiger Spiellaune und erfreuten die Gäste mit einem bunten Melodienreigen. Einige der vorgetragenen Stücke finden sich auf der Jubiläums-CD des Vereins. Vor der Tribüne auf dem Sellenberg nahmen die rund 70 Musiker Platz, bei dem derzeit vorgegebenen Abstand. Die Titel des Abends sagte gekonnt und bisweilen auch humorvoll Markus Kneer an.

Polka „Zeitlos“ im Programm

Dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ folgte die ruhige Polka „Zeitlos“ aus der Feder von Martin Scharnagl, die an das Motto der CD „Blasmusik – zeitlos und schea“ verweist. Als bravouröser Solist erwies sich Martin Kneer auf dem Flügelhorn zu „My Dream“ von Peter Leitner. Gute Sängerinnen und Sänger hat die Musikkapelle schon immer in ihren Reihen gehabt und dazu gehören seit vielen Jahren Beate und Edgar Enderle, die das zu ihnen passende Lied „Böhmische Liebe“ von Mathias Rauch vortrugen. Ihrem von Herzen kommenden Gesang folgte ein Medley mit bekannten Hits von Udo Jürgens, arrangiert von Peter Schüller.

Zum Jubiläumsständchen gehörte dann die Uraufführung des Konzertmarsches „Der Visionär“ von Alexander Stütz, ein originelles Geschenk von Dirigent Ulrich Allgaier an die Musikkapelle Westerheim. Der Marsch verfügt über großangelegte Melodiebögen, die ins Ohr gehen und immer wieder mit neuen Ideen überraschen. Aus einem schwungvollen Anfangsthema und wuchtigen Basssolo entfalten sich immer wieder spannende Passagen.

Rockiger Sound zu hören

In rockiger Spiellaune im Bigband-Sound präsentieren sich Westerheims Musiker bei der Komposition „Fly High“ von Takashi Hoshide, das in einem Forte bei viel Paukenschlag und mit schnellen Klarinettenläufen beginnt. Neu im Repertoire der Kapelle ist die „Weinkeller-Polka“ von Stefan Stranger, zu der die Besucher fleißig mitklatschten. Dann trat Sonja Büdinger ans Mikrophon und sang von „Regenbogenfarben“, ein Hit von Kerstin Ott. Symbolisch sollte mit dem Lied zum Ausdruck kommen, dass nach einer schwierigen und harten Coronazeit mit viel Dunkelheit wieder Licht, Sonnenschein und Freude folgen.

Ergreifendes Finale

Mit der Polka „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble, die bei Gesamtchören von Blaskapellen immer wieder gerne gespielt wird, wollten Westerheims Musiker ihr Jubiläumsständchen beenden. Doch zwei Zugaben forderte das begeistete Publikum ein: Zunächst war der schwungvolle Marsch „Hoch Heidecksburg“ von Rudolf Herzer und Siegfried Rundel zu hören. Dann klang der schöne Konzertabend ergreifend und besinnlich aus, als die Musikkapelle Westerheim das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer in einer Bearbeitung von Martin Scharnagl erklingen ließ, in der Hoffnung und Zuversicht, dass die 250 Jahre alte Musikkapelle Westerheim auch in Zukunft von Gott getragen werde.

Fazit: Es war ein schönes und unterhaltsames Jubiläumständchen mit spielfreudigen Musikern, die ihr musikalisches Können einmal mehr unter Beweis stellten. Die Besucher genossen Musik und Sommerabend.