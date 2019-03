Musiker als Wikinger mit super Showprogramm

Das große Geheimnis ist gelüftet: Als Wikinger kamen Westerheims Musiker zu ihrer 61. Maskenprämierung in die voll besetzte Narrenhochburg Albhalle. Dort zündete der Volksstamm aus dem hohen Norden ein Feuerwerk der Superlative ab – sprich, die Musikkapelle Westerheim präsentierte dem Narrenvolk ein Fasnetsprogramm der Spitzenklasse. Volltreffer um Volltreffer landeten die Wikinger bei ihrem Besuch auf der Alb, jede Menge toller Programmpunkte durften die Moderatoren Anna-Maria Buschko und Markus Kneer ankündigen. Und dazwischen gab es beste Stimmungsmusik, dargeboten von einem Ensemble der Musikkapelle oder von den Roten Lederhosen – diesmal in farbenprächtigem Outfit.

Schon der Einzug der Wikinger war bemerkenswert, als der Volksstamm aus dem Norden rudernd in einem Boot eine Bleibe auf der Alb suchte: Im Lande der „Herolde“ wollten sie nicht vor Anker gehen, denn das Land sei unregierbar. Im Land der „Laichos“ sahen sie zu viele löchrige Straßen, zu viele Tempussiedlungen und nur spärliche Feste ohne Freude und Lachen. Weiter im Westen entdeckten sie dann Heim an Heim mit einem „unbeschreiblich schönen Musikerheim“. So ruderten sie gen Westerheim und ließen sich auf dem „Sellengebirge“ nieder.

Wikinger legen Waffen nieder

Sie tauchten als musizierende Wikinger in der Albhalle auf mit dem trommelnden „Ewald-Sohn“ und dem Pauken schlagenden „Schmid-Sohn“ sowie Heeresführer „Uli Gut-Ton-Sohn“. Für die lustigen Menschen in bunten Gewändern legten die Krieger ihre Waffen nieder und griffen zu den Instrumenten. Musik samt des großen Fasnetshits „Cordula Grün“ erklang und die Stimmung war bereits sensationell.

Das tolle Unterhaltungsprogramm nach der Maskenprämierung bestritten dann die Jungmusiker im Grünwald-Wartezimmer, wo jeder Patient dank einer „diskreten Arzthelferin“ erfahren konnte, wer in Westerheim an welchem Wehwehchen leidet. Einen lustigen Sketch zur Gesundheit steuerte noch in hervorragender Manier Peter Staudenmayer als fachkundiger Arzt bei, der sofort diagnostizieren konnte, welcher Musiker an welcher Krankheit leidet: Trompete, Klarinette oder Schlagzeug. In der Abendrundschau mit Nachrichtensprecher Markus Sonnentag tauchte Doktor Professor von Pillenhausen in der Person von Andrea Kneer auf, der dank seiner Pillen das „Westerheimer Weihnachtslied“ in allerlei Stilen vortragen konnte: volkstümlich, rappmäßig oder als Opergesang.

Abendschau aus Westerheim

Viel Interessantes und Informatives gab es in der Abendschau aus Westerheim und der Region, so vom ausgetrockneten Egelsee, von Wassermassen in der Feldstetter Straße, von Pistenrowdys und Lawinengefahr am Skilift Halde, von einen neuen Kaiser im Ort oder von einer Pfeifen anschauenden Bundestagsabgeordneten. Gesucht wurde nach einer verschwundenen Marien-Statue.

Eingebettet in der Nachrichtensendung war auch ein super Beitrag von singenden und musizierenden Roten Lederhosen mit klasse Showeinlagen: Sie besangen köstlich die Invasion von Römersteinern im Ort, von der IGF, über Becka Beck bis zum Metzger. Beim Schlachtfest der Feuerwehr mit „Rosa-Schweindl“ wollte jeder Wehrmann das beste Stück. Sie berichteten von Gemeinderatssitzungen, in denen alle Fakten auf den Tisch kommen, aber nur Quatsch beschlossen wird. Wissen ließen sie, dass der Schultes und ein Ratsmitglied mit langen Haaren sich so sehr mögen, dass „der eine ohne den anderen nicht einschlafen kann“, köstlich gesungen von Markus Kneer und Vitus Kneer. Ein wahrer Volltreffer war diese bunte Musikeinlage.

Westerheim und die Luft

Spitzenmäßig auch der Beitrag von Gerhard Rehm zu CO2 und Feinstaub und seinen Überprüfungen im Flecka: in den Vereinsheimen, im Feriendorf, auf dem Campingplatz, bei Kühen im Stall, bei den Duschen im Sportheim oder im Sitzungssaal des Rathauses: Da habe er gleich zwölf Partikel-Proben genommen, denn „do sei die Luft doch manchmal schwer vergiftet“. Kontaminiert sei auch die Luft hinterm Bankenviertel, weniger wegen des Anteils an Bier: „Von unten drückt der Asbach-Duft und Kümmichplatz und Buchenrauch belasten die Luft dort oben auch.“ Abschließend meinte Vize-Boss Rehm: „Denn nicht nur der Ton macht die Musik, auch a guata Luft gehört zu onserm Glück.“

Super Tänze fürs Narrenvolk

Alexa von Amazon stellten Thomas Rehm und Peter Staudenmayer in einem Sketch vor, „a Gerät, des du ällesch froga kasch und des dir dann emmer a Antwort geit“. Stimmungsvolle Schunkelrunden und Tänze bereicherten das Showprogramm: Die IGF-Mädchen präsentierten ihren Garde- und Showtanz zum Kartenspiel – eine Augenweide für das närrische Publikum im Saal. Einen klasse Showtanz legten auch die Musik-Boys aus der Unterwelt kommend in rotem Outfit aufs Parkett, einstudiert von Elke Koch-Gutbrod. Bühne frei hieß noch für die Rekruten des Jahrgangs 1998/99, die als Rocker ihren Kurt präsentierten, der gerade von der Welttournee kommend in der Albhalle auftrat.

Zum großen Finale der Fasnetsshow versammelten sich die Wikinger um Dirigent Uli Allgaier nochmals auf der Bühne, sprachen viele Dankesworte und sangen und musizierten. Lautstark und stolz verkündeten die Moderatoren Markus Kneer und Anna-Maria Buschko „I ben von Weschterhoi“ und meinten abschließend wohlweislich: „Ja irgendwann geht auch der schönste Abend zu Ende.“ Dann schwangen die Narren noch eifrig das Tanzbein.