Musik in vielfältiger Form im Festzelt auf dem Sellen

Die Musiker aus Westerheim laden Anfang November zu Großveranstaltungen ein. Sie stellen dafür auf dem Sellenberg ein weiteres Mal ein großes Festzelt auf. Eine Blasmusikparty steigt am Freitag, 2. November, und die Reihe der Partyfeelings XXL wird am Samstag, 3. November, fortgesetzt.

„Musik in großer Bandbreite ist an den beiden Tagen geboten“, unterstreicht der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger von der Musikkapelle Westerheim und lädt Jung und Alt zu den Partys ins beheizte Festzelt auf dem Sellenberg ein.

Bei der Blasmusik-Party am Freitag, 2. November, bei freiem Eintritt wirken mit die Jugendkapelle Westerheim unter der Leitung von Winfried Baumeister (ab 17 Uhr), der Musikverein Magolsheim um Dirigent Sascha Kohl (ab 18 Uhr), die Roten Lederhosen mit Markus Kneer an der Spitze (ab 19.30 Uhr) sowie die Jazz-Tanzgruppe des SV Westerheim (gegen 21.15 Uhr).

Junger Schwung kommt

Als besondere Band des Abends ist die Blaskapelle Junger Schwung aus Kufstein in Tirol zu Gast in Westerheim, die von 21.30 Uhr an aufspielt und unter Beweis stellen will, dass sie eine Topkapelle bildet. Ihr umfangreiches Repertoire reicht von Polka- und Walzer-Klängen über moderne Unterhaltung mit und ohne Gesang bis hin zur traditionellen Tiroler Marschmusik. Doch auch vielfältige Rock’n’Roll-Musik ist bei der Band angesagt.

Zweigeteilt wird der Auftritt der TopAct-Band Junger Schwung sein. Das Publikum darf sich im ersten Teil auf böhmische und mährische Klassiker freuen, von Mosch bis Gursky, ferner auf jede Menge Polkas, Märsche, traditionelle Blasmusik und Stimmungslieder. Im zweiten Programmteil wird Rock’n’Roll-Blasmusik zu hören sein und so werden bekannte Songs von Tina Turner, den Toten Hosen, Andreas Burani, Robbie Williams, Bon Jovi oder Andreas Gabalier erklingen. Von den Sportfreunden Stiller bis AC/DC reicht das Repertoire der bekannten Musikgruppe aus Tirol.

Besondere Lichteffekte geboten

„Die professionelle Licht- und Tonanlage geben der Blasmusikparty noch den letzten Kick“, meint Musikerboss Dietmar Ramminger. Jung, frisch und vielseitig werden sich die Musiker und Musikerinnen aus Tirol präsentieren, die schon zwei Mal zu Gast in Westerheim waren und mit super Stimmungsmusik überzeugen konnten. Es darf also fleißig gerockt, gegroovt, geschunkelt, geklatscht und getanzt werden.

Die Blasmusikparty am Freitag, 2. November, beginnt übrigens mit einem sogenannten Handwerkervesper. Doch leckere Speisen und Getränke gibt es den ganzen Abend über. „Wir wünschen unseren hoffentlich zahlreichen Besuchern einen zünftigen und unterhaltsamen Abend bei uns im Festzelt in Westerheim“, betont Ramminger. Die Blasmusikparty soll zu einem unvergesslichen, stimmungsvollen und interessanten Erlebnis werden.

Partyfeelings steigen

Musikalisch weiter geht es im Festzelt auf dem Sellenberg am Samstag, 3. November, wenn einmal mehr die Partyfeelings steigen. Die DJs Sean Finn, Sunny Marleen und Lars Vegas legen auf, sie wollen mit ihrer Plattenauswahl den richtigen Sound treffen und die Gäste in Schwung bringen. Der Einlass zu der großen Discoparty ist von 19.30 Uhr an. Bis 21.30 Uhr sind für den Eintritt sieben Euro hinzulegen, danach dann neun Euro. Die Musikkapelle Westerheim setzt erneut Shuttlebusse aus allen Himmelsrichtungen ein. Die beliebte Disco der Musikkapelle Westerheim lockt seit vielen Jahren viele Besucher aus Nah und Fern an.

Großer Arbeitseinsatz notwendig

Westerheims Musiker waren für das Musikwochenende bereits groß im Einsatz: Am Wochenende haben sie das mehr als 1500 Besucher fassende Festzelt auf dem Sellenberg aufgebaut. Es gilt noch, die Tische und Bänke aufzustellen und das Zelt zu dekorieren. Auch über die Veranstaltungstage sind die Vereinsmitglieder voll gefordert, sei es beim Einlass, Ausschank, an der Garderobe oder in der Küche. „Alle aktiven Musiker müssen an den beiden Tagen mehr oder weniger ran“, weiß der Vorsitzende Dietmar Ramminger und freut sich auf das Musikfest. Er setzt natürlich auf viele Besucher.