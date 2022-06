Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt

Bei einem Unfall am Sonntag bei Westerheim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der 23-Jährige war auf seiner Ducati kurz nach 12.45 Uhr von Westerheim in Richtung Einmündung nach Hohenstadt und Laichingen unterwegs. Am Beginn einer geraden Strecke verlor er wohl wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine. Der Motorradfahrer stürzte und das Rad überschlug sich mehrfach.

Das Zweirad kam nach links von der Straße ab und endete in einem Feld. Der Mann rutschte mehrere Meter über den Asphalt und kam nach rechts in einer Wiese zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Angehörige bargen das Motorrad. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 11 500 Euro.