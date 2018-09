Motorrad stößt gegen Bus: Unfall endet glimpflich

Sie wollen sich über Verkehrssicherheit in formieren? An diesem Sonntag findet in Ulm der 12. Sicherheitstag statt. Auf dem Münsterplatz gibt es zahlreiche Vorführungen und Attraktionen. Die Partner des Sicherheitstages informieren über die Themenbereiche der Verkehrssicherheit als auch über kriminalpräventive Themen, wie Einbruchschutz, Betrugsphänomene und Zivilcourage. „Welches persönliche Verhalten ist richtig und welche Möglichkeiten gibt es, um das Risiko so niedrig wie möglich zu halten? Was passiert, wenn’s passiert? Wie läuft die Versorgung nach einem Unfall ab?“ Hilfsorganisationen geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit und Tipps und Hinweise zur Ersten Hilfe, Reanimation und im Brandfall.