Motivationsvortrag von Manuel Bühler in Westerheim

Der SV Westerheim hatte am Freitag, 22. April zu einem Vortrag von Manuel Bühler ins Hasenheim eingeladen. Neu-Vorstand Jürgen Rieck begrüßte die Gäste und stellte den Vortragenden kurz vor. SVW-Vorstand Steffi Uhlmann hatte den Abend organisiert.

Beim Schlachtfest im letzten Jahr war Manuel Bühler im Rahmen des Gottesdienstes schon mal in den Reihen des SVW aufgetaucht. Sein Auftritt kam damals sehr gut an, weshalb es nochmals eine weitere Veranstaltung gab. Dieses Mal ging es um seine persönliche Lebensgeschichte, die Frage, wofür es sich lohnt zu leben und wie man mit Leistungsdruck umgeht.

Der Name Manuel Bühler wird im Zusammenhang mit Profifußball nur den wenigsten Experten bekannt sein. Aufgewachsen in der Nähe von Tübingen, startete er im Alter von sechs Jahren mit dem Fußballspielen. Als vielversprechendes Abwehrtalent wechselte er zum damals noch großen SSV Reutlingen (2. Bundesliga) und später in die Jugend vom 1. FC Nürnberg. Er berichtete von den Höhen und Tiefen auf dem Weg zum Profifußball. Als Jugendlicher war er nun 2,5 Autostunden von zu Hause weg. Sein Weg war steinig und er hatte eigentlich nur ein Ziel: Profifußballer werden. Marvin Plattenhardt (heute Hertha BSC Berlin) war damals sein Zimmerkollege. Auch andere heute noch aktive Spieler prägten seinen Weg: Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt), Julian Weigl (Benfica Lissabon), Mike Frantz (ehemals SC Freiburg) waren unter anderem seine Wegbegleiter.

Als Manuel vom damaligen Club-Trainer Dieter Hecking den Anruf zur Nominierung bekam, war er voller Glück und Stolz, sein Ziel schien so nah. Im ersten Spiel ging dann alles schief und er katapultierte sich durch ein Fast-Eigentor wieder aus dem Radar des Club-Trainers.

Die Gäste des Vortrags konnten eindrucksvoll mitnehmen, wie schnell es dann wieder in die andere Richtung gehen kann. Manuel wechselte zum TSV 1860 München, wo er schwerpunktmäßig in der Regionalliga spielte. Im Alter von 23 Jahren war sein Traum vom Profifußball aber schon vorbei: viele Verletzungen hatten ihn zuvor immer wieder zurückgeworfen und dann war endgültig Schluss. Durch eine glückliche Begegnung fand er den Weg zum Glauben und zur Kirche und damit hatte er seine neue Leidenschaft und seinen Antrieb fürs Leben entdeckt.

Nach 2 Stunden stand Manuel Bühler noch zu lockeren Gesprächen bereit, er verteilte Kicker-Bibeln und warb für seine Organisation „Fußball mit Vision“ unter fussballmitvision.de.