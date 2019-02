Zainingen (sz) - Spiellust, Talent und detailverliebte Kulissen haben am vergangenen Wochenende Theaterfreunde von Nah und Fern in die Zaininger Turn- und Festhalle zu den ausverkauften Vorstellungen der Theatergruppe Zainingen geführt. Für Freitag- und Samstagabend wurde die Halle wie alljährlich zur Theaterwirtschaft. Am Sonntag feierte das Theatercafé in diesem Jahr seine Premiere.

Die Darsteller sorgten auf der Bühne für Spaß, Lachgarantie, Furore und Szenenapplaus. Hinter den Kulissen waren laut Mitteilung darüber hinaus viele weitere Helfer im Einsatz. Die Vorführungen sind eine Gemeinschaftsaktion der Albvereins-Ortsgruppe, bei denen jeder mit anpackt. Wer nicht auf der Bühne spielt, hilft in der Küche oder im Service. Egal ob Schnitzel, Salat, belegte Brötchen oder selbstgebackene Kuchen zum Kaffee – bei den Zaininger Theaterveranstaltungen werde nicht nur Kultur, sondern auch Kulinarisches geboten.

Drei Mal Theater gespielt

Drei Tage Modenschau im Ochsenstall standen auf dem Programm: Landwirt und Hobbymaler Paul Hartmann (Heiko Jakober) und seine Frau Hilde (Barbara Fischer) stehen mit ihrem Hof vor dem Ruin.

Die vermeintliche letzte Rettung: der neue Zuchtbulle Bruno. Doch der weigert sich seine Arbeit zu verrichten. Auch mit der Malerei scheint ein Durchbruch in weiter Ferne. Was tut man, wenn der Bauernhof nicht mehr rentabel ist, der vermeintliche Zuchtbulle am anderen Geschlecht kein Interesse zeigt und die Malerei auch keinen Erfolg verspricht?

Zum Glück hat Freund Franz (Manuel Schmauder) eine rettende Idee: eine Modenschau im Ochsenstall. Die Idee wird realisiert und entsprechende Planungen nehmen ihren Lauf. Dann ist da auch die Frage um Pauls mutmaßliche Halbschwester. Prompt tauchen gleich drei wohlbekannte potenzielle Verwandschaftskandidatinnen auf. Diese ortsansässigen Anwärterinnen Clementine (Käthe Authenrieth), Gerda (Nicole Holderle) und Sophie (Nina Authenrieth) entwickeln sich zu wahren Streithühnern und sorgen mit Witz und Lokalkolorit für prächtiges Amüsement.

Modenschau soll Rettung bringen

Die letzte Rettungsaktion – die Modenschau im Ochsenstall – endet schließlich in einem Tohuwabohu. Die Models fallen aus und Ersatz muss her. Keiner kann mehr an sich halten, als Franziska (Manuel Schmauder), Pauline (Heiko Jakober) und Brunhilde (Christoph Junginger) als Models in waghalsigen Highheels und Kostümen die Bühne betreten und alles geben, um die Modenschau zu retten. Moderiert wird dieses Unterfangen von Postbotin Lotte (Gabi Class), die mit Wortwitz die Models zu Höchstform und damit das Publikum in schallendes Lachen versetzt. Als schlussendlich dank Kunsthändler Dr. Braun (Christoph Junginger) ein abhandengekommenes Bild von Paul in einer Auktion unerwartet Höchstgebote erzielt, wendet sich alles zum Guten – der Hof ist gerettet.

Dreiakter mit Lokalkolorit

Die Schauspieler kreierten aus dem Dreiakter von Jonas Jetten ein Lokalstück, indem sie voller Humor das Zaininger Dorfleben und das Publikum einbezogen. Zur Laienspielgruppe gehören außerdem Julia Schlotterbeck und Marieluise Lamparter, die soufflierend im Zweifelsfall für Textsicherheit sorgten, sowie Silvana Class, verantwortlich für die Maske, und Steffen Schlotterbeck sowie Markus Götz an Ton und Mischpult.

Wieder einmal zeigte die Resonanz des Publikums, „dass sich die viele Arbeit und der Probenaufwand gelohnt haben“. Die Laiengruppe konnte bei Alt und Jung einen großen Lacherfolg für sich verbuchen. Der Schwank „Modenschau im Ochsenstall“ traf erneut alle Erwartungen an ein zünftiges volkstümliches Theater. Man könne schon jetzt gespannt und voller Vorfreude den Zaininger Theatervorstellungen 2020 entgegensehen.