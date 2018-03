Mitgliederversammlung mit Ausflug nach Madeira

Die Volksbank Laichinger Alb eG hat ihre Kunden aus Hohenstadt, Feldstetten und Westerheim zur Mitgliederversammlung in die Albhalle Westerheim eingeladen. Nicht nur Zahlen, Daten und Fakten präsentierte die Bank bei der Veranstaltung: Die gut 300 Gäste wurden von Karl-Heinz Ranz mit einer Multimediashow auch auf einen Ausflug nach Madeira mitgenommen. Die Bewirtung hatte Familie Michel Mirtsidis und der SV Westerheim übernommen.

Zu Beginn des offiziellen Teils der Versammlung begrüßte Vorstandsmitglied Frank Kraaz die Gäste. Im Anschluss führte er die Anwesenden durch einen „gemütlichen Fernsehabend“. Im NDR, im Bankbereich für: Niedrigzins, Digitalisierung und Regulatorik, erläuterte Kraaz die Notwendigkeit, das Bankgeschäft fit für die Zukunft zu machen und dafür auch neue Wege zu beschreiten. Als nächsten „Sender“ wählte Frank Kraaz das ZDF. Die Zahlen, Daten und Fakten stellte er per 31. Dezember 2017 vor. Insgesamt zeigte Vorstand Kraaz sich zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen des Kreditinstitutes. Trotz den Einflüssen auf Grund der Niedrigzinsphase sei die Entwicklung sehr positiv. Die Endfassung der Zahlen wird in der Generalversammlung am 4. Juni 2018 in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen vorgestellt.

Der neue Leiter des Privatkundenbereichs, Herr Sascha Ersinger, detaillierte die Zahlen der Geschäftsstellen für die Zuhörer. Die größtenteils stabilen Ergebnisse auf der Aktiv- und Passivseite der Geschäftsstellen nahm Herr Ersinger zum Anlass, den Gästen die Dringlichkeit zu erklären, warum Beratungsangebote genutzt werden sollten. „Wir müssen uns breit aufstellen“, verdeutlichte Herr Ersinger bei seinen Ausführungen zur Anlagestrategie und: „Ihr Geld muss für sie arbeiten, nicht sie für ihr Geld!“. Er lud alle Gäste dazu ein, mit ihrem Berater in den in Investmentroom nach Laichingen zu kommen und in einem anderen Umfeld die verschiedenen Anlageformen kennen zu lernen.

Als Überraschung des Abends wurden durch den Geschäftsstellenleiter von Westerheim, Oliver Steinhart, an vier Institutionen Spenden überreicht. Das Geld ist aus dem Spendentopf des Gewinnsparens. Unter dem Motto „Gewinnen – Sparen – Helfen“ werden Monat für Monat 63 Cent pro Los für individuelle gemeinnützige Einrichtungen in der Region zur Verfügung gestellt.

Der Sportverein Westerheim nutzt die Spende für die Anschaffung zweier Tischtennispatten für die Jugendarbeit. Der Sportverein Feldstetten kauft neue Bälle sowie einen Trikotsatz. Der Hohenstadter Sportverein freute sich über einen Zuschuss zur Anschaffung verschiedener Sportgeräte für das Kinderturnen. Zu guter Letzt erhielt die Gemeinde Westerheim einen neuen Defibrillator, der künftig für jedermann zugänglich im SB-Bereich der Geschäftsstelle Westerheim hängt. Bürgermeister Walz bedankte sich auch im Namen der anderen Spendenempfänger für die Zuwendungen.

Im Anschluss an die Bankthemen übernahm Karl-Heinz Ranz die Reiseführung nach Madeira. In beeindruckenden Bildern zeigte er die schönen Seiten der Sonneninsel. Raue See, einsame Strände, wunderschöne Wanderwege entlang der Levadas, die den regenreichen Norden mit dem trockenen Süden verbinden und natürlich reiche Vegetation prägen die Atlantikinsel. Nach rund einer Stunde landeten die Gäste wieder in Westerheim und der Abend klang bei guter Unterhaltung durch den Musikverein Feldstetten aus.