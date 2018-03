Mit super Showtanz enden grandiose Bürgerbälle

Spielfreudige Schalmeien, hervorragend tanzende Gardemädchen, hüpfende Mega-Oldies in super Form, gut gelaunte Sänger, schaumende Jungs und klasse Hellstera-Male bei einem Maskentanz, das und noch viel mehr ist bei den Bürgerbällen der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) Westerheim am Freitag und Samstag in der Narrenhochburg Westerheim zu erleben gewesen.

Hinzu kamen ein lustiger Fußtanz der Schrezen, ein köstlicher Idiotentest, Stelzen auf Bauplatzsuche, die Juniors als fesche Holzfäller, fröhliche Rekruten als Ägypter und ein wortgewandter Manfred Kurzhals in der Bütt. Es waren einmal mehr super Bürgerbälle, die die IGF in ihrem Jubiläumsjahr mit ihren vielen Gästen in der Albhalle feierte.

Unter dem Motto „Vier mal elf – zu jung, um alt zu sein“, stand die große Geburtstagsparty der IGF anlässlich ihres 44-jährigen Bestehens und die rund 150 Aktiven präsentierten sich jung und frisch, und das auch die Mega-Oldies bei ihrem Ballett zu „Dancing Queen“. Die 1970er-Jahre brachte die Gruppe um Trainerin Helga Fischer und Gruppenleiter Manfred Kurzhals zurück auf die Bühne und landete mit ihrer Tanzdarbietung einen Volltreffer.

Eröffnet haben die Bürgerbälle mit flotten Weisen die Schalmeien und der IGF-Vorsitzende Michael Hummel, der den vielen Narren viel Spaß und Freude wünschte, was diese offensichtlich auch hatten. Elisa Fischer als Garde-Girl und Steffen Schmid als Fasnetsman im Stil von Supergirl und Superman hießen das Narrenvolk ebenfalls willkommen und erinnerten in einem kurzen Film an die schwierigen Anfänge der IGF 1974, als man dem Verein keine große Zukunft voraussagte.

Dann wirbelten und tanzen 21 Mädchen der Kinder- und Jugendtanzgarde in tollen von Tina Walter und Anja Walter entworfenen Kostümen zum Thema „Die Feuerteins“. Die Kinder saßen zunächst gemütlich ums Lagerfeuer, ehe sie loslegten und einen sehenswerten Tanz mit einer von Tina Walter erdachten tollen Choreografie hinzauberten, wofür sie viel Beifall bekamen.

Es folgte die politische Büttenrede von Manfred Kurzhals, der kein Blatt vor dem Mund nahm und deutlich sagte, was er von den Bundespolitikern und den Koalitionsverhandlungen hält. Eine Premiere gab es dann bei der Jubiläumsveranstaltung, denn Sophie Walter trat als nettes Tanzmariechen in Aktion und begeisterte mit ihrem von Elisa Fischer ausgedachten Tanz zum Musikstück „Virus“, bei dem sie die Beine und Hände in alle Richtungen bog.

Selma Rehm wartete mit ihren Schrezen mit einem Geburtstagsständchen für die IGF auf, bei dem das „Schrezle Schätzle“ als sprechende Puppe nicht so recht die passenden Geburtstagslieder vorschlug. Puppen sangen und tanzen vor einem Vorhang, ehe mit dem obligatorischen Gardetanz ein Augenschmaus geboten war. In ihrem blau-weißen Outfit tanzten die zwölf Mädchen zu einem Medley von Grand-Prix-Siegern gekonnt und schwungvoll und holten sich den verdienten Beifall nebst Jubelrufen.

IGF-Sänger mit Lobliedern

Viel Applaus gab es auch für die IGF-Sänger, die die kommunalpolitischen Ereignisse im Flecka gesanglich auf die Schippe nahmen, die aber auch ein Loblieb auf den scheidenden Albhallen-Gastwirt Michel und den in Ruhestand getretenen Dirigenten Fritz Kneer sangen, der jetzt lieber im Hallenbad seine Längen schwimmt. Die Sängerschar um Joachim „Jojo“ Maier, Klaus Ascher und Thomy Walter wussten nicht, wo Brezel und Wecken in Westerheim zu kaufen. Sie machten sich lustig über die Flut an Supermärkten und die vielen Umfragen in den Läden . Sie zogen aber auch über das Sitzungsgeld und die Diäten der Westerheimer Räte her und huldigten dann dem Ehrenamt.

Einfach köstlich war der „Idiotentest“, dem sich die Bankräuber vom Bürgerball 2016, Julia Mayer und Svenja Troll, unterziehen mussten. Der Prüferin Frederike Strohrock in der Person von Theresa Slavik mussten sich die jungen Räuberinnen stellen und einen Zurechnungsfähigkeitstest packen. Doch das ging in die Hosen, die beiden süßen Räuberinnen trieben mit ihren Witzen und ihren Antworten die Lehrerin fast zur Verzweiflung. Lustig war auch der Sketch zur „Bauplatzsuche“, bei dem Daniel Ramminger, Daniel Priel, Felix Oberenzer, Julian Rehm, Maximilian Hohl und Vorstandsmitglied Andrej Grigoryev mitwirkten. Redliche Westerheimer Bürger kamen bei der Vergabe nicht zum Zuge, wohl aber ein Donnstetter in der Person von Dennis Aufrecht.

Tolle Stimmung kam bei einer Schalmeien-Show auf, bei dem ein Potpourri aus alten Schlagern und Fasnetsliedern zu hören war. Schunkeln war dann mit der Band Charly Feelgood angesagt, die auch noch im Anschluss an die Bälle toll aufspielte und zum Schunkeln und Tanzen einlud. Ein Klassiker erlebte bei den Bürgerbällen ein Revival, der vor genau elf Jahren zur 33. Auflage schon mal aufgeführt wurde. Als die „Schaumaboys“ wuschen sich übereifrig Oliver Slavik, Jochen Walter, Thomy Walter, Andy Walter, Stephan Stehle, Thilo Rehm und Bernd Striebel ihre Haarpracht.

Der Maskentanz der Hellstera-Male war gekonnt, die seit der Jahrtausendwende die Westerheimer Fasnet bereichern. Unter der Regie von Bettina Kneer war es ein klasse Tanz der Maskenträger, der mit einer gekonnten Pyramide endete. Erneut traten „Thomy & friends“ in Aktion, diesmal als Blasmusikanten in einem Musikauto. Auf ihrer Fahrt stießen sie auf manche Tiere, die sie nachahmten. Als Holzfäller marschierten die Aktiven des Junior-Balletts auf und sägten und tanzten um die Wette. Jelena Hummel, Mona Hummel und Christina Deppert hatten die Holzfäller gut geschult.

Rekruten kommen als Ägypter

Gespannt waren die begeisterten Zuschauer in der Halle, wie die Rekruten des Jahrgangs 1997/98 aufmarschieren. Als Ägypter tauchten sie auf, zusammen mit ihrer hübschen Kleopatra, die ein Bad auf der Bühne mit allerlei köstlichen Zutaten nehmen wollte. Die Badewanne war allerdings leck, ein Klempner musste her und dann begann der große und gelungene Tanz der Ägypter.

Mit einem grandiosen Showtanz zum Titel „Das ganze Leben ist ein Quiz“ endeten die Jubiläums-Bürgerbälle 2018, bei dem ein Träumer Millionär werden möchte, doch in verschiedenen Spielshows er kein Glück hat. Nicht einmal bei „Herzblatt“ bekommt er eine der drei bezaubernden Damen (die tolle Tini, die fesche Franzi und die niedliche Nina) ab. Am Ende steigt er in ein Taxi – natürlich in das Quiz-Taxi. Weder Glück im Spiel, noch in der Liebe, so ist das nun mal im Leben. Mit der Erkenntnis „das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten“ zieht der Träumer von dannen.

Den Showtanz hatte Elisa Fischer mit ihrer Garde einstudiert, die fantastischen Kostüme Helga Fischer genäht. Der Auftritt bildete einen krönenden Abschluss unter tolle Bälle einer IGF, die in ihrem 44. Jahr wahrlich zu jung ist, um alt zu sein.

