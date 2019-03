Mit diesen 14 Kandidaten gehen die „Aktiven Bürger“ in die Kommunalwahl

Die „Aktiven Bürger – neue demokratische Liste“ wollen auch im neuen Westerheimer Gemeinderat eine starke Rolle spielen. Am Dienstag hat die Fraktion ihre Liste für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt – 14 Kandidaten stehen drauf. Warum die „Aktiven“ wichtig sind für Westerheim? Weil sie laut Sprecher Pius Kneer mit kritischen Nachfragen für Transparenz sorgen. Er sieht seine Fraktion als „Korrektiv“ zu Bürgermeister und Verwaltung.

In erster Linie wollen die „Aktiven Bürger – neue demokratische Liste“ für die Westerheimer Bürger da sein. Dies sei sein Hauptantrieb, sagte Pius Kneer am Dienstagabend im Rössle bei der Nominierungsversammlung der Fraktion, warum er abermals in den Westerheimer Gemeinderat einziehen möchte. Die „Aktiven Bürger“ stünden dafür ein, dass der Bürgerwille „ernst genommen wird“, so Kneer, der Sprecher der Fraktion.

Neben ihm haben sich 13 weitere Unterstützer der „Aktiven“ bereiterklärt, bei der Kommunalwahl am 26. Mai ins Rennen um Stimmen zu gehen (siehe Kasten). Darunter sind neben Kneer, der schon seit 25 Jahren im Gemeinderat und auch im aktuellen Kreistag sitzt, weitere amtierende Räte; so Markus Kässer, Robert Baumeister und Hermann W. Tappe. Aber auch neue Gesichter finden sich auf der Liste; jüngste Bewerberin der „Aktiven“ um einen der zwölf Sitze im Westerheimer Rat ist Studentin Eileen Kathrin Bauer (24). Sie wie auch die anderen Kandidaten stellten sich und ihre Ziele im Rössle kurz vor.

Fast alle Kandidaten wollen sich für eine weitere Temporeduzierung in Westerheim einsetzen. Dauerthema Tempo 30. Eileen Kathrin Bauer berichtete davon, dass sogar das geltende Tempolimit kaum beachtet würde, sie wohnt am Beurer Weg und berichtete, dass geschätzt 90 Prozent der Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Vorgaben halten würden. Die Raserei habe in der Familie auch schon ein Opfer gefordert: Ihr Hund wurde überfahren.

Weitere Themen, die den Kandidaten der „Aktiven Bürger – neue demokratische Liste“, am Herzen liegen: die Biodiversität (Manfred Baumeister), dass die Vereine unterstützt werden (Robert Baumeister), dass der Flächenverbrauch reduziert wird (Hans-Georg Hintz), aber auch, dass Bauwilligen keine „hirnrissigen“ Steine in den Weg gelegt werden.

Hier nannte Hermann W. Tappe, selbst Architekt, Beispiele, bei denen Bauherren unnötige Kosten aufgebürdet worden seien seitens der Verwaltung, obwohl Vorschriften eingehalten worden seien, bei Dachgauben zum Beispiel. Pius Kneer mahnte, dass es auch genügend Bauplätze für Einheimische geben müsse. Deshalb müsse die Verwaltung den Prozess der weiteren Erschließung von Bauland fortsetzen. „Dass wir jedem Westerheimer Bürger Bauplätze anbieten können.“

Offen für Neubürger

Laut Kneer müsse auch weiter daran gearbeitet werden, dass Westerheim weltoffen ist. Dies gelte auch gegenüber Neubürgern, und gegenüber Flüchtlingen. „Jeder Mensch hat den gleichen Wert.“

Kneer ging auch auf zurückliegende Konflikte zwischen den „Aktiven Bürgern“ und der Verwaltung sowie Bürgermeister Hartmut Walz ein. Noch immer tue sich der Westerheimer Schultes schwer mit seiner Fraktion, so Kneer, die eben nicht alles abnicke, was die Verwaltung vorschlage. Walz habe die „Aktiven Bürger“ zu seinem „bevorzugten Feindbild“ auserkoren. Wobei er betonte, dass es ihm und seiner Fraktion immer um das Gemeinwohl Westerheims gehe. „Das steht im Vordergrund.“ So würden es auch die anderen Fraktionen halten. Neben den „Aktiven Bürgern“ sind zwei weitere Fraktionen im Westerheimer Rat vertreten: die Unabhängige Bürgerliste Westerheim (UBL) sowie die CDU.