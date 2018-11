Mit 2600 Euro werden Grundschulkinder unterstützt

Das Kinderkleiderbasarteam Böhringens hat aus dem Erlös seines jährlich stattfindenden Frühjahrs- und Herbstbasars örtliche Einrichtungen der Gemeinde Römerstein vorweihnachtlich beschenkt. Im Rahmen einer Scheckübergabe wurden der Kommune für die Kindergärten in allen drei Teilorten sowie der „Tiger“-Gruppe der Grundschule Römerstein mit Standorten in Zainingen und Donnstetten und dem Jugendcafé Chai insgesamt 2600 Euro überreicht.

Bürgermeister Matthias Winter (rechts vorne) und der seit diesem Schuljahr in Römerstein tätige Schulleiter Dirk Hohhäusel sowie die in der offenen Jugendarbeit tätige Roxana Kurz waren sehr erfreut und bedankten sich für die jeweils großzügige Zuwendung und finanzielle Unterstützung der Einrichtungen. Die Gelder sollen bei der Grundschule für die Anschaffung eines Laptops sowie eines Spielhauses verwendet werden. Das Jugendcafé Chai benötigt in den eigens eingerichteten Räumlichkeiten im alten Schulhaus noch Mobiliar. Das Engagement des ehrenamtlichen Teams sowie der zahlreichen Helferinnen der Basare aus allen Ortsteilen wurde durch Bürgermeister Winter besonders hervorgehoben.