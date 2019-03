Migranten klagen vor Gericht – So ist die Lage geflüchteter Menschen in Westerheim

Nach wie vor leben 35 geflüchtete Menschen in Westerheim: 20 Erwachsene und 15 Kinder und Jugendliche. Diese und noch weitere Zahlen präsentierten Birgit Tegtmeyer, die Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde Westerheim. Sie war am Dienstagabend im Gemeinderat zusammen mit der Integrationsmanagerin Aileen Zillien, Mitarbeiterin des Landratsamtes des Alb-Donau-Kreises, zu Gast und legte Zahlen und Daten zu den geflüchteten Menschen in Westerheim vor.

Wie gehabt wohnen 20 Erwachsen sowie neun Jungen und sechs Mädchen in Westerheim, weshalb die Gemeinde mehr Menschen aufgenommen hat, als sie eigentlich müsste. Aufgrund der überproportionalen Quote würden Westerheim in naher Zukunft keine weiteren Migranten zugeteilt.

Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien (13), Nigeria (elf) und dem Irak (fünf). Drei Menschen stammen aus Indien, zwei aus Gambia und eine Person aus Togo, wie Birgit Tegtmeyer darlegte. Die Geflüchteten aus Syrien seien als Flüchtlinge anerkannt, sie genießen Flüchtlingsschutz und dürfen arbeiten. Offen sei das Flüchtlingsverfahren für Menschen aus Nigeria, dem Irak und Gambia, sie seien als Flüchtlinge nicht anerkannt worden, worauf 14 von ihnen vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage erhoben haben. Vier Menschen würden geduldet und vier müssten mit der Abschiebung rechnen, die aber ausgesetzt sei, weil sie aufgrund minderjähriger Kinder Flüchtlingsschutz genießen.

Integrationsmanagerin Aileen Zillien (links) und Flüchtlingsbeauftragte Birgit Tegtmeyer informierten über die aktuelle Flüchtlingsituation in der Gemeinde Westerheim. Sie lobten die Integrationsarbeit. (Foto: Steidle)

In einer schlimmen Situation, ja sogar in einem Teufelskreis, sind die vier Menschen mit einer Duldung, legte die Flüchtlingsbeauftragte dar. Ihr Asylverfahren sei abgeschlossen, für sie bestehe Ausreisepflicht, was aber aufgrund fehlender Ausweise und Papiere nicht möglich sei, zumal sie in ihrer Heimat nicht mehr aufgenommen werden. Bei Leistungen von 150 bis 170 Euro zuzüglich der Unterkunft würden sie „auf dem Schlauch stehen“, zumal sie nicht arbeiten dürfen. Sie seien in einer deprimierenden Lage, erläuterte Birgit Tegtmeyer, weshalb viele von ihnen untertauchen würden.

Mehr entdecken: Hier entstehen jetzt die Wohncontainer für Flüchtlinge

Was die Integration angehe, so gehe diese in Westerheim gut voran und sei vorbildlich, auch dank ehrenamtlicher und betreuender Bürger, so Tegtmeyer. Gut sei die Zusammenarbeit mit den Kindergärten und den Schulen, aber auch mit den Betrieben, bescheinigten Tegtmeyer und Zillien. Bei den 15 Kindern sind drei unter drei Jahre und eins in der U3-Betreuung, drei im Kindergarten, fünf in der Grundschule, drei in der Erich-Kästner-Schule und eines aufgrund einer Behinderung in der Schmiechtalschule. Neun Menschen sind in einem Arbeitsverhältnis, einer in einer Ausbildung, drei besuchen den Integrationskurs, drei sind zuhause bei den Kindern und für vier besteht ein Arbeitsverbot.

Zur Selbständigkeit begleiten

Eine von 25 Integrationsmanagern im Landkreis ist Aileen Zillien, die seit 2018 auch für die Gemeinde Westerheim zuständig ist. Sie erläuterte den Gemeinderäten ihre Aufgaben und betonte gleich zu Beginn ihrer Ausführungen, dass der Spracherwerb der Grundbaustein der Integration sei. Wichtig sei der Zugang zum Bildungssystem. Ihre Aufgabe und ihr Ziel sei, geflüchteten Menschen Orientierung zu geben, sie im Alltag zu unterstützen, sie bei Behördengängen zu begleiten und sie bei der Selbstständigkeit zu stärken.

Sie sehe sich als Schnittstelle zwischen Helferkreis und Verwaltung, als Kontaktperson zwischen Schule und Kindergarten und den Eltern sowie als Begleiterin und Helferin bei den unterschiedlichsten Fragen, vor allem beim Ausfüllen von Formularen, führte Aileen Zillien aus. Wichtig sei auch, Tipps bei Lernschwierigkeiten von Kindern zu geben. Fakt sei aber, dass die Integration ohne das ehrenamtliche Engagement von Bürgern nicht klappen könnte. Bürgermeister Hartmut Walz wünschte den Frauen bei ihrer anstrengenden Tätigkeit viel Kraft und Ausdauer.

Keine Wohnungen gefunden: jetzt Containerlösung

Wie mehrfach berichtet, möchte die Gemeinde Westerheim elf geflüchtete Menschen in Wohncontainern neben dem evangelischen Gemeindehaus an der Ecke Goethestraße/Zimmerhaldenweg auf dem gemeindeeigenen Grundstück unterbringen, da diese Menschen früher oder später ihre bisherigen Wohnungen verlassen müssen. Die Baustelle wird derzeit eingerichtet, Leitungen werden verlegt und die Vorbereitungen laufen, um die mobilen Raummodule aufstellen zu können. Trotz intensiver Suche und vieler Bemühungen habe die Gemeinde keine Wohnungen für die geflüchteten Menschen finden können, erklärt Lydia Köpf von der Gemeindeverwaltung. Deshalb werde jetzt ein am 23. Oktober 2018 mehrheitlich gefasster Beschluss des Gemeinderats umgesetzt.

Mehr entdecken: Großer Widerstand gegen Bau von Flüchtlingsunterkunft