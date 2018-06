Mehr Verbrechen, aber höhere Aufklärung

Mit einem Antrag auf Aufforstung eines Wiesengrundstücks sowie zahlreichen Baugesuchen hat sich der Westerheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Auch aktuelle Zahlen zur Kriminalstatistik erhielten die Ratsmitglieder.

Einstimmig wurde dem Antrag eines Bürgers aus Kirchheim/Neckar einvernehmlich stattgegeben, der in Westerheim auf seine Privatgrundstücke aufforsten möchte. Er will eine Wiese in einen Traubeneichenmischwald mit Nadelholzanteil im Gewann Rollberg westlich des Campingplatzes unweit des Katzentals umwandeln. Da die Wiesenflächen an einen Wand angrenzen, sprach aus Sicht des Gemeinderats, von Revierförster Alfred Daiber sowie des Landratsamts nichts gegen die Aufforstung. Die Genehmigung dürfe nur untersagt werden, wenn die Aufforstung konkreten Vorstellungen der Gemeinde widerspricht.

Alle Bauanträge gingen in der Sitzung problemlos durch. Lediglich die Bauvoranfrage eines Bürgers zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Silcherweg bescherte Gesprächsstoff und Klärungen und keine einhellige Billigung. Da das geplante Haus im Bereich des Bebauungsplans „Steinige II“ die Baugrenze deutlich überschreitet, folgten die Räte dem Beschlussvorschlag der Gemeinde, die Baugrenze nicht überschreiten zu lassen. Die Ratsmitglieder Thomas Meffle und Jonas Esterl enthielten sich der Stimme.

Was die polizeiliche Kriminalstatistik 2016 in Westerheim angeht, so ist die Kriminalstatistik um 9,9 Prozent gestiegen. Nach oben gegangen ist im gleichen Zug die polizeiliche Aufklärungsquote. Zu verzeichnen waren mehr Fälle an Körperverletzungen und weniger Diebstähle und Fälle der Straßenkriminalität. Lydia Köpf von der Gemeindeverwaltung machte bei ihren Ausführungen deutlich, dass schon wenige Einzelfälle die Statistik in die eine oder andere Richtung wenden können.

Zudem beschloss das Gremium einstimmig, die Aufgaben zur Koordination der Flüchtlingsangelegenheiten dem Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb zu übertragen. Damit folgte die Gemeinde Westerheim den anderen Kommunen der Region. Damit sind nun Flüchtlingsangelegenheiten überwiegend Aufgaben des GVV.