Medien verknüpft mit digitalen Technologien

Dr. Daniel Blochinger aus Römerstein ist seit Juni neu als Professor im Studiengang BWL-Medien- und Kommunikationswirtschaft an der DHBW Ravensburg. Seine Schwerpunkte in der Lehre werden VWL sowie Mathematik und Statistik sein. Im Bereich Medien und Kommunikation möchte er die Verknüpfung mit digitalen Technologien vorantreiben.

Daniel Blochinger hat an der Universität Ulm Wirtschaftsphysik studiert und im Anschluss im Bereich VWL zum Thema Regulierungsökonomik am Beispiel von Banken promoviert. Als Selbstständiger hat er mit seiner Firma zudem Software für den Maschinenbau entwickelt. In der Zeit seiner Promotion hat der 32-Jährige bereits Erfahrungen in der Lehre gesammelt und an der DHBW Ravensburg Makroökonomie sowie Geld und Währung gelehrt.

Auch als Professor im Studiengang BWL-Medien- und Kommunikationswirtschaft liegen seine Schwerpunkte in der Lehre in VWL sowie Mathe und Statistik. Zudem lehrt er künftig in einem Bereich, der für die Branche immer mehr an Relevanz gewinnt – die digitalen Plattformen. Seine Aufgabe sieht er auch darin, die Brücke zwischen der Medien- und Kommunikationswirtschaft sowie digitalen Technologien zu schlagen. „Ein Ziel von mir ist es, dass die Studierenden in Modellen denken und arbeiten können“, sagt er.

Ein Steckenpferd von Daniel Blochinger ist sein YouTube-Kanal T-OWL: Teaching Economics. „Die Präsenzlehre ist natürlich wichtig, aber ich bin überzeugt davon, dass Lehrvideos die Vorlesungen sehr gut ergänzen können.“ Rund 250 Abonnent*innen bringt er dort Themen rund um Mikro- und Makroökonomie oder Data Science nahe.