Mann kommt von der Fahrbahn ab

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Mann auf der B28 zwischen Feldstetten und Zainingen. Bei dem Unfall sei er leicht verletzt worden, schreibt die Polizei.

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag auf der B28 erlitten. Der Mann war gegen 23.15 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße von Feldstetten kommend in Richtung Zainingen unterwegs. Dabei kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw einen Leitpfosten und mehrere Verkehrszeichen beschädigte. Zudem lösten im Audi sämtliche Airbags aus. Der 31-Jährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro abgeschleppt werden.