Mäusejagd im Sängerheim

„Vorhang auf, das Kasperle kommt“ hat es unlängst bei der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim geheißen. Und der Vorhang ging auf für eine spannende Geschichte mit Kasperle und seinen Freunden. Groß und klein wurden im ausverkauften Sängerheim bei „Mäusejagd im Schloss“ auf die unterhaltsame Suche nach einer Spielgefährtin für die Prinzessin mitgenommen. Die Besucher durften live erleben, was sich Kasperle und der Zauberer alles einfallen ließen, um die Gunst des Königs und seiner bezaubernden Tochter zu gewinnen.

Nachdem ein Tauziehen und der Pudding-Koch-Wettbewerb im Chaos endeten, kam die vorwitzige Schlossmaus gerade recht, um die beiden Kontrahenten zur Höchstform auflaufen zu lassen. Diese hatte sich nämlich sehr zum Leidwesen der Prinzessin in ihrem Schlafgemach niedergelassen. Und wer sie erfolgreich fangen könne, solle ihr neuer Spielgefährte werden. Der Zauberer, als Kaufmann getarnt, zauberte schließlich einen Käfig und lockte die Maus in die Falle. Aber der Sieg ging dann am Ende doch an Kasperle, sehr zur Freude der Kinder.

Zum Schluss gab es für die beiden neuen Spielgefährten noch ein kleines Tänzchen, das vom gut gelaunten Publikum gesanglich tatkräftig unterstützt wurde. Bei warmen Waffeln und weißen Mäusen fand der gelungene Nachmittag der Chorgemeinschaft ein gutes und schönes Ende, nicht zuletzt auch dank der helfenden Hände im Verkauf.