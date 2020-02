Lustiges Markttreiben in Westerheim mit billigem Jakob

Ein schlafender Bernhard Walter, Hildegund Rehm als Marktfrau, Franz Schweizer und Amalie Baumeister als Paar auf dem Markt, Petra Leigers als billiger Jakob, Pfarrer Karl Enderle mit einem Blocker, ein musizierender Schultes, ein Markttanz, ein traditionelles Marktessen und ein Besuch von IGF-Gruppen, das alles gehörte zum bunten Markttreiben bei der Seniorenfasnet der katholischen Kirchengemeinde am Samstag in der Marienburg. Fast 90 Senioren waren zu dem heiteren Markt gekommen und bewunderten die drei großen Stände mit Textilien, Früchten und Spielsachen, aber auch die schöne Tischdekoration mit allerlei Knöpfen.

Der Helferkreis der katholischen Kirchengemeinde hatte die unterhaltsame Seniorenfasnet zum Fasnetswochenende einmal mehr organisiert und ein buntes Programm erstellt, das beim närrischen Publikum bestens ankam. Gertrud Ascher, Irmgard Barth, Ruth Braun, Elfriede Mayer, Gabi Ramminger, Hildegund Rehm, Brigitte Schweizer, Maria Schweizer, Helene Zanker, Petra Leigers und Marianne Büdinger vom Helferkreis sorgten auch dafür, dass sich die Marktbesucher stärken konnten, so mit Bratwurst und Kartoffelsalat, aber auch mit frischen „Fasnetskiachla“. Den Frauen zur Seite standen Franz Schweizer und Stefan Ascher, die für die Technik und Musik zuständig waren.

Einmarsch des Helferkreises zum Auftakt

Das lustige Markttreiben in der Marienburg begann mit einem Einmarsch der Frauen vom Helferkreis, die zum Lied „Wenn ich zu Markt geh“ den schlafenden Bernhard Walter wecken wollten, was sich als ganz schwierig erwies, denn zu tief schlummerte der Mann. Da sollte ein Hähnchen-Duft, ein fröhlicher Gesang, eine Glocke, ein Wecker, ein Radio herhalten, doch alles umsonst. Erst der Knall aus einem Revolver überwand den müden Schläfer, der wohl zu sehr die Fasnet in Westerheim genossen hatte.

Gabi Ramminger begrüßte das Narrenvolk und Händlerin Hildegund Rehm zeigte, was der kleine, aber feine Markt in Westerheim so früher zu bieten hatte. Musik leitete zum lustigen Sketch von Franz Schweizer und Amalie Baumeister über, die als Ehepaar zunächst einträchtig das Marktgeschehen genießen, bis den schwäbischen Geizkragen die Wut überkommt, hat sich seine bessere Hälfte doch zwei Bikinis zugelegt, die sie eh nie anziehe.

Billiger Jakob taucht auf

Als wortgewandter und verkaufstüchtiger „Billiger Jakob“ erwies sich Petra Leigers, der Gürtel, Knöpfe in allen Variationen und Hosenträger zu günstigsten Konditionen feil bot, aber erkennen muss, dass „Westerheim ein trüber Laden“ ist, denn nicht mal im Doppelpack wollen die Leute bei so günstigen Schnäppchen zugreifen – auch nicht Pfarrer und Schultes. Noch einen gebeugt und aufrecht Gehenden spielte der billige Jakob als Einschub und konnte auch sagen, warum dieser zu bucklig daher kommt: weil er die Hosenträger an den Schuhschnallen anband.

Auf dem Markt traf dann Maria Baumann den Pfarrer mit einem Blocker oder Bohnerbesen, der schon immer mal ein Marktschreier sein wollte, „ein Marktschreier Gottes“. Den Blocker habe er mitgebracht, weil man viel von ihm lernen könne: „Was alt ist und verstaubt, unansehnlich und matt, bekommt neues Ansehen, da bist du echt platt.“ Und weiter sagte Pfarrer Enderle mit dem Blocker in der Hand: „Was holprig, nicht eben, ganz rau, unpoliert, bekommt mit dem Blocker wieder Glanz, garantiert.“ Und einen großen Wunsch unterstrich der Seelsorger: „Das ist es was ich wünsch’, ich möcht’ ein Blocker sein. Ich geb’ den Menschen Glanz zurück, mit Gottes Hilf’ allein.“

Der Markttanz fehlt nicht

Zum Markttanz musizierte Schultes Hartmut Walz, zu seinen Stücken auf dem Akkordeon sang Franz Schweizer. Zahlreiche Senioren schwangen gerne das Tanzbein, vor allem zu Walzer-Klängen und Polka-Rhythmen und fehlen beim Tanz durfte selbstverständlich nicht der beliebte „Schneewalzer“.

Schultes Walz hatte die Senioren schon mit dem lustigen schwäbischen Gedicht „Taufe, Taub und Fledermaus“ erfreut, in dem ein Pfarrer sich über zu viele Tauben und Fledermäuse in seiner Kirche beklagt. Er erhält dann den göttlichen Rat: „Du brauchst die Viecher nur zu taufen, wie deine Schäflein – und sie laufen um die Kirch’ im Bogen und kommen selten nur geflogen.“

IGF-Gruppen bereichern die Fasnet

Ein krönender Schluss unter einer schönen Seniorenfasnet bildete der Besuch von IGF-Gruppen, die mit ihren Schalmeien, einigen Hellstera-Male und Schrezen sowie einigen Gardemädchen in ihrem blau-weißen Outfit anrückten und für ein schönes Bild und nette Überraschung sorgten. Flott spielten die Schalmeien mit einem kleinen Trommler an der Spitze auf und IGF-Boss Maximilian Hohl meinte: „Wie wenn mir könntet’s riacha, pünktlich zum Kaffee und de Fasnetskiachla schneiad mir bei euch wieder vorbei und schunklad zamma zur Musik der Schalmei.“ Es war einmal mehr eine schöne, heitere und gelungene Seniorenfasnet der katholischen Kirchengemeinde Westerheim mit rund 90 glücklichen Besuchern.