LK-Turnier in Westerheim

Der Tennisclub Westerheim veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine LK-Turniere. Von Mittwoch 27. Juli, bis Sonntag, 31Juli, werden die Wettkämpfe in den verschiedenen Kategorien Jugend und Erwachsene als Tagesturniere ausgetragen. Gespielt wird im Spiralsystem, wobei jeder Spieler zwei Spiele an einem Tag bestreitet. Diese finden in kurzes Zeit gegen etwa gleichstarke Spieler statt. So können der Aufwand für Teilnehmende verringert werden, heißt es von Seiten des Vereins.

Startschuss ist am Mittwoch, 27.Juli, ab 14 Uhr mit der Altersklasse U12. Am Donnerstag bestreiten dann die U15- und am Freitag die U18-Spieler ihre Matches. Am Wochenende kämpfen die Erwachsenen um ihre LK-Punkte. Die Damen 40 und Herren 40 treten samstags an. Zum Abschluss spielen am Sonntag die aktiven Damen und Herren.

Anmeldeschluss für die Jugend U12, U15 und U18 ist am Sonntag, 24. Juli, um 23:59 Uhr. Bei den Erwachsenen Ü40 und Aktive ist der Anmeldeschluss am Mittwoch, 27. Juli, um 23:59 Uhr. Die Anmeldung und weitere Informationen rund ums Turnier gibt es über www.mybigpoint.de.