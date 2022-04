Er vermittelt Senioren musikalische Lebensfreude

Es gibt Menschen, denen besondere Gaben mehr oder weniger in die Wiege gelegt wurden. Manfred Kurzhals ist einer dieser Menschen. Seine Gabe ist es, viel zu leisten. Für andere. Im Ehrenamt und mit seiner Musik. Seine Auftritte in Seniorenheimen in der Umgebung sind ihm gerade jetzt besonders wichtig.

Musik seit der Kindheit

Der 74-jährige gebürtige Düsseldorfer ist schon relativ früh mit Gesang und Musik in Kontakt gekommen. „Schon in jungen Jahren war ich im Knabenchor und auch bei den Pfadfindern. Hier wird auch viel gesungen und Musik gemacht. Mit sieben Jahren habe ich Mundharmonika spielen gelernt“, erzählt er.

Auch in seiner Zeit bei der Bundeswehr als Feldwebel wurde bei Feiern, Lehrgängen und Manövern viel gesungen. „Nirgendwo sonst in Deutschland wird lauter, schöner, aber auch falscher gesungen“, sagt er und lacht. Das sei jedoch auch wichtig für den Zusammenhalt gewesen, erklärt er.

Auch fußballerisch erfahren

Manfred Kurzhals liegt aber nicht nur die Musik am Herzen: Ehrenamtlich war er von Oberstetten bis nach Geislingen in 30 Jahren bei zehn verschiedenen Vereinen Fußballtrainer. „Dabei habe ich mit meinen Mannschaften fünf Meisterschaften und fünf Vizetitel errungen. Davon waren schon allein fünf Erfolge beim SV Westerheim, meinem Heimatverein, im Jugendbereich“, erzählt er. Nach dem Neubau der Albhalle war er auch als Trainer und Betreuer der Altherren-Spieler Albert Goll, Karl Beck, Karl-Heinz, Gerhard und Gregor Baumeister, Eberhardt Walter, Rolf Mayer, Franz Moser aktiv gewesen.

Kein Volkslied ist ihm fremd

Da durfte die Musik ebenfalls nicht fehlen: „Das erste AH-Turnier in Westerheim haben wir gewonnen. Besonders aufgefallen ist unsere AH-Mannschaft dadurch, dass sie nach dem Spiel unter der Dusche stand und sang. Das hörten sogar die Zuschauer draußen noch. Es war eine sehr schöne Zeit“, erinnert sich Kurzhals. Mittlerweile kenne er alle Volkslieder.

Im Zeitraum der vergangenen 36 Jahre hat er mit wunderbaren Menschen wie Anton Walter, Hans und Gebhardt Moser, Georg Striebel, Ernst Lang, Bernhard Schweizer sowie Rudi Schmidt als Sänger bei der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) Westerheim bei Bürgerbällen, Fasnachtsfesten und anderen Festen gesungen. „Wir durften die Bühne nie ohne Zugabe verlassen“, sagt er.

Ständchen bei Geburtstagen

Neben Festen spielt Manfred Kurzhals bei Geburtstagen Ständchen oder bei Veranstaltungen des VDK Merklingen und Westerheim. Mit seiner Mundharmonika spiele er außerdem oft ehrenamtlich bei Besuchen in Kirchen, bei Beerdigungen und auf Wallfahrten.

Manfred Kurzhals lebt und liebt die Musik. (Foto: pr)

Mittlerweile spielt und singt er verstärkt in Seniorenheimen in Laichingen, Westerheim, Merklingen, Blaubeuren, Heroldstatt bis nach Blaustein. „Seit 2013 bin ich Rentner. Und da habe ich mich dann eben gefragt, was ich sonst noch außer Schallplatten hören und Bücher lesen machen kann“, sagt er.

Abwechslung für Alltag im Altenheim

So entstand die Idee, ehrenamtlich in Seniorenheimen zusätzlich zu den Betreuungsangeboten der Häuser Musik zu machen, den Bewohnern ein paar schöne Stunden zu bescheren und für eine nette Abwechslung im Heimalltag zu sorgen. „Es macht wirklich sehr viel Spaß, wenn ich in Alten- und Pflegeheimen auftrete“, sagt er und lächelt. Da gibt es immer sehr viele berührende Momente, bei denen die Senioren mitsingen oder auch einige Tränen kullern, wenn durch die Musik Erinnerungen aus der Jugend und Vergangenheit wach werden.

Emotionale Momente

„Ich gehe dann immer zu den Senioren hin und streichele ihnen als Trost einmal kurz über dir Hand. Mich selbst rühren solche Momente auch immer sehr. Gerade die Mundharmonika hat da eine besondere Wirkung, wo es für mich oft emotional wird.“ Zu Weihnachtsfeiern gibt es dann statt Volks- Weihnachtslieder. Gerade am Anfang der Corona-Pandemie waren solche musikalischen Nachmittag nicht möglich, denn Besuche in Senioren- und Pflegeheimen waren zum Schutz der Bewohner untersagt. „Aber sobald es wieder möglich war, habe ich wieder mit Auftritten angefangen. Mich hält Corona nicht auf, ich spiele und singe, ob mit Maske oder ohne“, sagt er.

Musikalischer Nachwuchs

Zur aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg hat Manfred Kurzhals auch eine Meinung: „Trotz der großartigen Hilfe die Deutschland für die Bürger in der Ukraine leistet, dürfen wir auch unsere Senioren und Pflegebedürftige nicht vergessen. Und ich vergesse sie nicht: So lange mir der liebe Gott die Gesundheit gibt, spiele ich solange bis es nicht mehr geht in den Seniorenheimen.“ Abgesehen von der Freude, die ihm die Musik und die Auftritte in den Altenheimen bereiten, sagt er: „Das hält einen auch jung.“

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so berichtet er, dass sein Sohn ebenfalls sehr musikalisch ist: „Als Vater bin ich sehr stolz auf meinen Sohn Niclas, der ein toller Musiker ist. Sowohl an der Gitarre als auch auf dem Saxofon.“