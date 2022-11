Letzter Dienst in der Höhle für 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Saison ist bei Strahlendem Sonnenschein und frischen 8°C in der Schertelshöhle Westerheim am Sonntag den 13. November zuende gegangen. Rückblickend war die Saison 2022 nach den letzten Corona Jahren wieder positiv verlaufen. Näheres dazu erfahren sie bald in einem weiteren Artikel. Die Schertelshöhle geht nun in die Winterpause, so wie die offizielle Fledermausschutzzeit beginnt und der Höhlenverein Westerheim wünscht allen eine schöne Winterzeit und freut sich auf ihren Besuch auch im nächsten Jahr. Foto: Tom Louis Farnhamer