Letzte Baustellentour über die Filstalbrücke

Der Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm hat am zurückliegenden Sonntag zum letzten Mal Teilnehmer einer Baustellentour über die Filstalbrücke zwischen Wiesensteig und Mühlhausen im Täle geführt. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, schließt sich somit das Kapitel der Baustellenführungen entlang der Neubaustrecke nach rund acht Jahren endgültig. „Als wir im Frühjahr 2014 mit unseren ersten Führungen auf der Baustelle anfingen, wusste keiner der Beteiligten, dass wir so erfolgreich sein werden“, resümiert Sebastian Heinel, Leiter des Teams Besucherdienstes innerhalb des Vereins. „Begonnen haben wir mit Podesten und extra gesicherten Aussichtspunkten auf der ersten Baustelle am Steinbühltunnel. Am Ende durften wir uns auf der Baustelle entlang sicherer Pfade bewegen. So konnten wir den Menschen eindrucksvoll und anhand von Fakten direkt vor Ort die Bautätigkeiten und Fortschritte erläutern.“ Dies sei nur durch vertrauensvollen und respektvollen Umgang mit dem Auftraggeber, den beteiligten Firmen sowie den Polieren auf der Baustelle möglich gewesen. Zudem fand der Verein in dem Busunternehmen Fischer einen zuverlässigen Partner. Schon nach kurzer Zeit wurde der Schweizer Postbus in den Farben des Vereins „lackiert“. Denn nur dieser besondere Bus konnte die steile Neigung zu den hoch gelegenen Tunnelportalen - teilweise im Rückwärtsgang - bewältigen.

Die erste Stunde der Tour, in der die Grundlagen zum Projekt vermittelt wurden, konnte in den meisten Fällen dankenswerterweise in den Containerburgen der Baustelle erfolgen. Auftraggeber und Auftragnehmer gewöhnten sich schnell an die baustellenfremden Besucherinnern und Besucher. Große Unterstützung erhielt der Besucherdienst zudem von den Gemarkungsgemeinden Mühlhausen im Täle und Wiesensteig. Weil es auf der Baustelle im Filstal keine Räumlichkeiten für die Einführungspräsentationen gab, erfolgten diese im „Heimatzimmer“ (Mühlhausen zwischen 2017-2019) oder der alten Schule (Wiesensteig, 2019-2022).

„Die Filstalbrücke war bei den Besucherinnen und Besuchern über die letzten Jahre der unangefochtene Champion, der größte Hit“, erinnert sich Heinel. „Unsere erste Führung haben wir aber in Hohenstadt am Steinbühltunnel gemacht.“ Ebenso eindrucksvoll waren die Führungen am Albvorlandtunnel mit dem großen Lager der Tübbinge und den beiden Tunnelvortriebsmaschinen Sybille und WANDA. Die Arbeiten am Albabstiegstunnel konnten in Dornstadt beobachtet werden. Zudem konnten die Interessierten an dieser Stelle zum ersten Mal die Verlegung der 120 Meter langen Schienen erleben. Kurzzeitig zeigte der Verein auch die Rohbauarbeiten durch den Zwischenangriff Lehrer Tal und vom Informationszentrum Ulm aus.

„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich mit dem Projekt identifiziert“, so Heinel abschließend. „Über 15 Guides waren auf den Baustellen entlang der Strecke im Einsatz und sehen dem Abschluss mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. Denn nun freuen wir uns auf die Inbetriebnahme des ersten Teilstücks des Bahnprojekts im Dezember. Nach über zehn Jahren Bauzeit kommt der Nutzen bei den Menschen an. Und darum ging es ja die ganze Zeit.“ Neben den regulären Führungen kamen auch zahlreiche VIPs zu Sondertouren. So war die Führung zum und über den Bahnhof Merklingen – Schwäbische Alb stark nachgefragt.