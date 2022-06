Leckeres Eis zum Mitnehmen – aus der Telefonzelle

Die Temperaturen steigen und die Lust auf Abkühlung wächst. Für diejenigen, die sich mit Eis eindecken wollen, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit. Rösslewirt Eric Goll aus Westerheim hat zusammen mit seinem Vater Gregor eine ausrangierte gelbe Telefonzelle zur 24-Stunden-Eisbox umfunktioniert. Seit rund drei Wochen gibt es daraus Lautertal-Eis in verschiedenen Sorten. Dass es zur innovativen Ideen und deren Umsetzung kam, ist auf zwei Umstände zurückzuführen.

Aus für Eis aus der Holzhütte

Eis zum Mitnehmen hat es auch schon während des Lockdowns beim Rössle in Westerheim gegeben. An Samstag- und Sonntagmittagen standen Goll und/oder seine Eltern in der Holzhütte beim Biergarten und verkauften dort ausgestochenes Eis an die Kundschaft. Das Angebot gab es so zumindest für ein paar Stunden am Wochenende. Doch mit der anrückenden Biergartensaison war klar, dass die Holzhütte und damit der Eisverkauf aus Platzgründen weichen muss. Deshalb kam Umstand Nummer zwei zum Tragen.

Eisbox bringt Vorteile mit sich

Denn Goll ist im Besitz einer Telefonzelle, wie sie früher überall zu sehen waren. Vor rund zehn Jahren habe er diese erworben und Ideen, was man mit dieser anstellen könnte, seien immer da gewesen. Doch gepasst habe es dann immer nicht so ganz. Ende April, Anfang Mai dann der Geistesblitz: Man baut die Telefonzelle um und verkauft dort das Eis, was wiederum neue Vorteile mit sich bringt. Denn es werde kein Personal benötigt, es nehme keinen Platz weg und die Telefonzelle erhält eine neue, sinnvolle Bestimmung. Vor allem ist sie auch ein Blickfang. Die 24-Stunden-Eisbox „gibt´s nur hier, bei uns“, sagt Goll stolz.

Diese Sorten gibt es in der Eisbox

Die Umbauarbeiten seien in Eigenregie erfolgt, so Goll. Das Telefon selbst wurde zur Kasse umgebaut. Auf Vertrauensbasis wird bezahlt, es gibt keinen Wechselautomat. Zu haben sind rund um die Uhr sieben Standardsorten wie Schokolade und Stracciatella, auch zwei Sorbets (Erdbeere und schwarze Johannisbeere) sind im Angebot, zudem gibt es ein Eis des Monats (aktuell Joghurt Mango). Wer jemanden eine Freude machen wolle, der können auch im Gasthof kleine Gutscheine erwerben und diese an seine Liebsten weiterverschenken. „Genießt so euren Sommer“, sagt der Chef.