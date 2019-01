Langjähriger Kämmerer verabschiedet sich von der Zahlenwelt

Zahlen ade, heißt es seit Ende des vergangenen Jahres für Wolfgang Hofelich. 36 Jahre war er der Herr und Meister der Zahlen in der Gemeinde Westerheim und hat 36 Haushalte erstellt. Der 65-Jährige ist jetzt im wohl verdienten Ruhestand und wird sich anderen Aufgaben und Interessen widmen: Mehr Zeit schenkt er jetzt seinen beiden Enkelkindern Leni und Jannis und seinen Hobbys. Er möchte viel in der Loipe sein oder auf dem Fahrrad die Alblandschaft genießen, seinen Garten hegen und pflegen und im Haushalt mitarbeiten. Mehr Zeit kann er jetzt auch für seinen Posaunenchor Auendorf in seinem Heimatort aufbringen, in dem er seit Jahrzehnten musiziert. „Bislang ist es mir im Ruhestand noch zu keiner Minute langweilig geworden“, betont er.

Feierliche Verabschiedung

Am 19. Dezember war der langjährige Kämmerer nach 36-jähriger Tätigkeit von Bürgermeister Hartmut Walz in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei der Feierstunde wünschten ihm auch die Kollegen im Rathaus alles erdenklich Gute und vor allem viel Gesundheit. Bürgermeister Walz dankte für die loyale, sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit: „Als sehr erfahrener, souveräner und langjähriger Mitarbeiter hat sich Wolfgang Hofelich stets zum Wohle der Westerheimer Bürger eingebracht.“ Und weiter meinte der Bürgermeister: „Sein großes Fachwissen und sein Geschick und Gespür auch in verwaltungsfremden, handwerklichen Themen waren für die Gemeinde Westerheim immer von großem Vorteil.“ Eine solide Finanzlage habe Hofelich stets im Blick gehabt und dafür gesorgt, dass die Gemeinde auf soliden Füßen seht und für die Zukunft gut gerüstet ist. Mit den besten Glückwünschen und einigen Geschenken wurde der 65-Jährige bei der harmonischen Abschiedsfeier bedacht.

„Kämmerer war schon während meiner Ausbildungszeit mein Berufsziel, da ich gerne mit Zahlen jonglierte und gerne rechnete“, erklärt Wolfgang Hofelich, der nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium im Göppingen den Weg zum Diplom-Verwaltungswirt einschlug und an der Fachhochschule in Stuttgart studierte und die geforderten Praktika bei der Gemeinde Gosbach und der Unteren Verwaltungsbehörde bei der Stadt Geislingen absolvierte.

Vier Jahre war er dann in der Kassenverwaltung in Blaustein tätig, ehe er den Wechsel auf die Alb nach Westerheim wagte und sich dort dauerhaft mit seiner Frau Gudrun niederließ. Die Stelle des „Fachbeamten für das Finanzwesen“ war 1982 freigeworden, die bislang der spätere Bundestagsabgeordnete und Landrat Heinz Seiffert inne hatte.

Der Nachfolger von Heinz Seiffert

Im Mai 1982 stieß Hofelich als Nachfolger von Heinz Seiffert zur Gemeinde Westerheim, die damals noch Bürgermeister Johann Georg Walter lenkte, der dann später zum Ehrenbürger ernannt wurde. Gleich zum Start hatte er viel zu leisten, denn die Albhalle befand sich gerade im Bau. „Der Rohbau stand, der Innenausbau stand an“, erinnert sich Hofelich an sein erstes großes Projekt als Kämmerer: „Da hatte ich gleich im ersten Amtsjahr einen umfangreichen Investitionshaushalt.“ Schon zu Beginn seiner Tätigkeit hatte er ein vielschichtiges Aufgabengebiet und viele weitere Baumaßnahmen standen in den Folgejahren an: Sanierungen des Albbads, Neubau und Umbau der Schule, Umbau des alten Rathauses zum Haus des Gastes, Sanierung und Erweiterung der Kläranlage, etliche Straßensanierungen oder der Bau des Schlachthauses. „An Projekten und Aufgaben hat es nie gefehlt, Förderanträge waren auf der Tagesordnung“, meint Hofelich zurückblickend. Hinzukamen ferner die Erschließungen von Wohn- und Gewerbegebieten und auch viele Instandsetzungsarbeiten.

Neben seiner Haupttätigkeit als Kämmerer wurde er zum Standesbeamten und zum stellvertretenden Ratsschreiber bestellt. Gleichzeitig war er der Vertreter des Bürgermeisters in allen Geschäften der laufenden Verwaltung, zunächst unter Bürgermeister Hans-Georg Walter für etwa eine halbe Amtsperiode und dann unter Bürgermeister Wolfgang Grupp und zuletzt unter Bürgermeister Hartmut Walz für je zwei Amtsperioden. Auf die Frage, unter welchem Bürgermeister er am liebsten „gedient“ habe, antwortet Wolfgang Hofelich schnell, augenzwinkernd und diplomatisch: „Die Frage habe ich nicht gehört“, um dann doch zu sagen, dass er mit allen drei Bürgermeistern gut klargekommen sei. Klar sei, dass jeder Mensch so seine „Macken und Eigentümlichkeiten habe und man jede Person so nehmen müsse, wie sie ist.“

Übersichtliche Haushaltspläne

36 Haushalte hat der Kämmerer für die Gemeinde Westerheim erstellt, wobei für ihn Verwaltungs- und Vermögenshaushalt eine Einheit bildeten und er kein Zahlenwerk favorisierte. Großen Wert habe er darauf gelegt, dass sie übersichtlich mit vielen Grafiken und Schaubildern gestaltet waren, damit sie für die Gemeinderäte wie für die Bürger gut zu lesen und zu verstehen waren. An gut 550 Sitzungen dürfte er teilgenommen haben, schätzt der Pensionär. Auch da habe sich das Bild sehr gewandelt, beschreibt er. Zu Beginn seiner Tätigkeit Anfang der 1980er-Jahre habe es vor allem mündliche Fachvorträge und nur wenige Sitzungsunterlagen gegeben, heute gebe es zu jedem Thema umfangreiche Schreiben und Erläuterungen. Auch die Technik habe sich enorm gewandelt, eine Speicherschreibmaschine sei schon eine enorme Errungenschaft gewesen, worüber man heute nur schmunzeln könne. Und der erste Computer der Gemeinde sei sehr teuer und bald überholt gewesen.

Kämmerer Wolfgang Hofelich mit seiner Frau Gudrun und Bürgermeister Hartmut Walz bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand. (Foto: PR)

Sein Rückzug aus der Finanzverwaltung komme zu einem geschickten Zeitpunkt, legt der 65-Jährige dar. Mit der neuen Haushaltsführung, der Doppik, musste er sich nicht mehr intensiv befassen. Für die Umstellung sei sein Nachfolger Winfried Baumeister zuständig, den er in den vergangenen Monaten eingearbeitet hat und den er bei Bedarf noch gerne unterstützt. Ein kleiner Besuch im Rathaus passe und die Begegnung mit den früheren Kollegen sei immer nett, meint Hofelich.

Jetzt genieße er seinen Ruhestand mit seiner Frau Gudrun, den erwachsenen Söhnen sowie den Enkelkindern, ferner mit sportlichen Betätigungen und seiner Kirchenmusik im Posaunenchor Auendorf bei Bad Ditzenbach, wo er Freunde aus der Jugendzeit regelmäßig trifft.