Landratsamt warnt die Gemeinde Westerheim vor zu hoher Verschuldung

Der Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamts hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 der Gemeinde Westerheim bestätigt. Eine entsprechende Stellungnahme von Landrat Heiner Scheffold hat Bürgermeister Hartmut Walz in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgetragen. Die Kreditaufnahme von einer Million Euro wird genehmigt. Was allerdings die Kreditaufnahme von rund elf Millionen Euro in den Jahren 2022 bis 2024 angeht, so spricht der Landrat angesichts einer hochschnellenden Pro-Kopf-Verschuldung von einem „bedenklichen Zustand“.

Gebilligt vom Landratsamt wurde der Haushalt 2021, der mit minus 1,099 Millionen Euro abschließt, so dass die Gemeinde ihren Ressourcenverbrauch nicht ganz erwirtschaften kann. Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist nur in 2022 mit einem ordentlichen Haushalt zu rechen und der Durchschnittswert der Jahre 2022 bis 2024 liegt bei minus 332 443 Euro. Für den Finanzhaushalt errechne sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 326 466 Euro, was bei 3040 Einwohnern unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung eine Nettoinvestitionsrate von minus 121 Euro je Einwohner ergibt, so das Landratsamt zum Haushalt 2021.

„Sorgfältig aufgestellter Haushalt 2021“

Die Behörde spricht von einem „sorgfältig aufgestellten und informativ erläuterten Haushalt“, der erneut auf Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde. Sie genehmigt die Kreditaufnahme von einer Million Euro für 2021 und den auf 3,450 Millionen Euro festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der sich nach dem Finanzplan der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Kreditaufnahme von 1,75 Millionen Euro ergibt.

Schuldenberg wird zu hoch

Landrat Scheffold und das Landratsamt loben zwar die vielen Vorhaben der Gemeinde Westerheim in den nächsten Jahren, warnen aber vor den enormen Krediten, die die Gemeinde aufnehmen muss, um all die Vorhaben zu realisieren. Das lasse die Verschuldung hochschnellen, was „bedenklich“ sei. Im Finanzplan der Gemeinde werde trotz negativer Ergebnisse an einem sehr umfangreichen Investitionsprogramm bei einem Volumen von 23 Millionen Euro in den Jahren 2021 bis 2024 festgehalten, was nur bei einer Kreditaufnahme von zwölf Millionen Euro möglich sei. Das würde zu einer Gesamtverschuldung von rund 15,2 Millionen Euro führen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 5000 Euro je Einwohner gleichkomme. Und davor warnt das Landratsamt in Ulm, denn diese Summe sei das 7,6-fache des Landesdurchschnitts von 655 Euro zum Jahresende 2019.

Schmerzhafte Streichungen stehen wohl an

Vor diesem Hintergrund stuft das Landratsamt die Finanzlage der Gemeinde Westerheim als bedenklich ein. Der Gemeinderat und die Verwaltung müssten dringend bestrebt sein, Lösungen für einen langfristig und nachhaltig positiven Ergebnishaushalt zu finden. Zudem müsste das gesamte Investitionsprogramm mit Blick auf die Folgelasten neu bewertet und deutlich reduziert werden, wird gefordert. Schmerzhafte Einschnitte im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen dürften nicht ausbleiben, heißt es. Auch Pflichtaufgaben seien zu priorisieren. „Nach der bisherigen Finanzplanung sehen wir heute keine Möglichkeit, im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2024 die Kredite von elf Millionen Euro zu genehmigen“, sagt das Landratsamt.