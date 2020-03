Laichinger Herren I sichern sich zweiten Tabellenplatz

Sechs Punktspiele und ein Pokal- Match gab es in der vergangenen Woche für Laichinger TischtennisAbteilung. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen sprangen dabei heraus. Zum Lokalderby in der Kreisliga A musste die erste Herren-Mannschaft nach Westerheim fahren. Der Gastgeber wollte auf gar keinen Fall so untergehen wie im Vorrundenspiel (0:9) und so entwickelte sich eine spannende Partie. Doch am Ende behielt Laichingen mit 9:4 die Oberhand und sicherte sich den zweiten Tabellenplatz.

Westerheim bleibt im Mittelfeld. Der SV lag nach den Doppeln, die alle knapp endeten, mit 2:1 in Front. Es spielten Rehm/Kirchner gegen Nübling/Schwenkedel 2:3, Schweizer/Breit gegen Lehner/Wagner 3:1 und Walter/Habdank gegen Zeifang/Schmauder 3:2. Am vorderen Paarkreuz erwischte Oliver Lehner nicht seinen besten Tag und verlor beide Partien. Besser machte es Thomas Schwenkedel und revanschierte sich für seinen Mannschaftskamerad, indem er Manfred Rehm und Marcel Schweizer besiegte. Im mittleren Paarkreuz hatte Laichingen die besseren Akteure. Reiner Nübling und Jonas Zeifang holten jeweils zwei Siege. Am dritten Paarkreuz mussten Philipp Wagner und Thorsten Schmauder einmal antreten und holten hierbei jeweils einen Sieg zum letztendlich doch verdienten 9:4 Auswärtserfolg. In zwei Wochen empfängt der TSV den TSV Herrlingen in der Jahnhalle.