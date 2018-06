Unter dem Thema „Gott liebt das Lachen“ ist am Samstagabend ein besonderer Gottesdienst in der Westerheimer Christkönigskirche gestanden. Die katholische Kirchengemeinde Westerheim und die Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim hatten zu einer Messe mit den Narren eingeladen. Mehrere Gruppierungen der IGF gestalteten die Messfeier, bei der Pfarrer Karl Enderle anstellte der Predigt eine humorvolle, aber durchaus nachdenklich stimmende Büttenrede hielt, für die er prompt Beifall bekam.

„Alle begreifet: Glaube und Humor ist ein besonderes Fach. Beide kann ma nicht sehen und doch ist ebbes dran. Der Glaube macht froh, der Humor macht heiter, so wird das Leben leichter“, meinte Pfarrer Enderle und ging im weiteren Verlauf seiner Ausführungen auf Dämonen, Geister, Masken, aber vor allem auf das Lachen und die Fröhlichkeit ein, die Gott den Menschen schenke.

Die Schalmeien der IGF eröffneten die Messfeier in einer voll besetzten Christkönigskirche mit dem Lied „Your the voice“, ehe Theresa Slavik und Heiko Jauss als bunt gekleidete Clowns zum Altarraum marschierten. In ihrem großen Rucksack hatten sie Masken, Luftschlangen und Luftballons. Die beiden stimmten auf das Thema des Gottesdienstes „Gott liebt das Lachen“ ein und wünschten sich, dass „jeder Mensch ein Geist der Freude und ein Brunnen der Fröhlichkeit“ sei. Dazu verteilten sie unter den Gottesdienstbesuchern gelbe Orden mit einem lachenden Gesicht. Die Clowns betonten in ihrem Anspiel: „Lachen tut der Seele gut. Deshalb bringen wir Clowns die Menschen so gerne zum Lachen.“

In den Kyrie-Rufen machten Theresa Slavik und Heiko Jauss klar, dass es keine Fasnet ohne Luftschlangen, Masken und Luftballons geben, doch sie gaben sogleich zu bedenken: Luftschlangen sind bunt und miteinander in Verbindung, doch auch verwirrend und können leicht zerreißen. Zu viele Menschen würden auch außerhalb der Fasnet maskiert durchs Leben schreiten und ihr wahres Gesicht nicht zeigen. Luftballons würden mit ihrer schwebenden Leichtigkeit den Blick nach oben richten, doch viele Menschen würden durch ihre Sorgen und Nöten nach unten gedrückt und nur nach unten schauen. Es fehle vielen Menschen die Leichtigkeit des Lebens.

Neben den Schalmeien mit festlichen Weisen wie „Wind of Change“, „Herr, Deine Liebe“, „Brüder singt ein Lied der Freude“ oder „The final Countdown“ bereicherten auch zehn IGF-Sänger um Klaus Ascher am Keyboard die Messfeier mit einigen Liedern. Mit „Ich habe Freude“, „Oh happy day“, „Don’t worry be happy“ und „Ja freuet Euch“ sang der Männerchor passend zur Fansetszeit und zum Motto des Gottesdienstes fröhliche Lieder.

Pfarrer Enderle forderte in seiner beeindruckenden Büttenrede lächelnde und fröhlich Menschen, die auch andere Menschen aufheitern und zum Lachen bringen können. „Ein glückliches Lachen aus dem Herzen heraus, das ist die Medizin aus Gottes Haus. Die Maske ist wie ein zweites Gesicht, trag’ sie lieber an der Fasnet und sonst nicht. Nur Original-Gesichter ohne Sonnenbrille sind mein großer Wille.“ Ferner streifte der Seelsorger mit humorvollen Worten die geplante Wallfahrt nach Mariazell, die tollen und engagierten Ministranten im Ort und die Kirchengemeinderatswahl, aber auch den „Fasnetswind“, der schön und bisweilen auch kräftig in Westerheim wehe - im Gegensatz zu manch anderen Gemeinden in der Region.

Es war wieder ein ergreifender Gottesdienst, den die IGF-Mitglieder mit der Kirchengemeinde zur Fasnet geboten haben. Die Messe mit den Narren findet alle zwei Jahre unmittelbar vor dem zweiten Bürgerball statt und lockt immer mehr Gottesdienstbesucher an. Bei der Feier am Samstagabend wurde zudem des tödlich verunglückten jungen Mannes gedacht, der Mitte Januar auf der B 465 zwischen Ehingen und Ingerkingen in den Bus fuhr, in dem IGF-Mitglieder zu einer Fasnetsveranstaltung nach Oberstadion unterwegs waren.