Kuttelfest und Elfmeterturnier der AH des SV Westerheim

Die AH des SV Westerheim wird am Donnerstag, 29. Dezember, wieder das Kuttelfest und Elfmeterturnier rund ums Sportheim veranstalten.

2019 gab es das letzte reguläre Kuttelfest. Damals konnte die Mannschaft FC Lieberampool 2 aus dem Täle den Wanderpokal in Empfang nehmen, heißt es in der Mitteilung. Dieses Jahr steigt das Kuttelfest und Elfmeterturnier rund ums Sportheim schon zum 18. Mal. Am Donnerstag, 29. Dezember, geht das Elfmeterturnier um 18 Uhr los. Saure Kutteln wird es ab 17.30 Uhr geben.