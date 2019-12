Konzert zeigt musikalische Vielfalt aller Gruppen

Von den Jüngsten bis zu den Senioren haben alle Orchester beim beinahe dreistündigen Konzert des Akkordeon- und Handharmonika-Club Donnstetten (AHC) in der Turn- und Festhalle in Donnstetten am Sonntag mitgewirkt. Die musikalische Leitung hatte Petra Riebort, die Seniorengruppe leitete Herbert Kielnecker.

Den Nachmittag eröffnete die Vorsitzende Nicole Bächle mit dem Hinweis, dass der wunderschöne, beinahe drei Meter hohe Christbaum vor der Bühne am Ende der Veranstaltung versteigert werde. „Das Geld kommt der Vereinsarbeit zugute.“ Sie übergab das Mikrofon an Silvia Maier, die durch das Programm führte und das erste Orchester ankündigte. Mit dem „Supertramp Medley“ zu den Greatest Hits wie „Breakfast in America“, „It’s raining again“ oder „Dreamer“ stieg Dirigentin Petra Riebort aus Heroldstatt gleich großartig ein.

Vielfältiges Musikprogramm

Leisere Töne schlug der Klassiker der Popmusik und Superhit „From a Distance“ an. Musik aus allen Genres wie Folk, Pop, Rock und Schlager folgte mit dem Medley der Band Santiano. Die fetzigen Melodien von Freiheit und Seefahrt luden zum Mitsingen ein. Mit „Rudolf, the rednosed Rendeer“ verabschiedete sich das Orchester und übergab an das Akkordeon-Jugendorchester, das mit „My heart will go on“, „Altes Fieber“ von den Toten Hosen und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ überzeugen konnte. Besonders die Titelmelodie des bekannten Märchens klang fast wie das Original.

Auch die Kleinsten musizieren

Die jeweils drei Kinder der „Melodika Hüpfer“ und der „Melodika Flitzer“ aus der Kooperation des Akkordeon- und Handharmonika-Club Donnstetten mit der Donnstetter Grundschule durften zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Sie spielten nette Weihnachtsweisen auf der Melodika und Handharmonika, dem perfekten Einstiegsinstrument zum Akkordeon. Ganz goldig waren die sechs Knirpse der musikalischen Früherziehung als Nikolaus und Rentiere verkleidet, die neben ihrer musikalischen Darbietung auch ein kleines Schauspiel um Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, einstudiert hatten. Nachdem nun schon die Jüngsten auf der Bühne waren, folgte der Auftritt des Nikolauses. Er hatte für alle Kinder im Saal kleine Geschenke dabei, die sich mit dem Nikolauslied bedankten.

Tastenhüpfer toll in Fahrt

Nach einer Pause spielte das Jugendorchester der Tastenhüpfer auf. „Little Drummer Boy“ und der „Purzelbaumboogie“ schloss den Auftritt der Jugendgruppen ab. Eingebettet in den Auftritt der Seniorengruppe fanden die Ehrungen langjähriger Mitglieder statt. „Fête vaudoise“, der Walzer „Sonnenschein auf der Eger“, „Tango d’amor“, „Wenn es schneit im Zillertal“ und „Avantgarde“ gehörten zu Repertoire der Senioren. Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern schloss den musikalischen Nachmittag stimmungsvoll ab.