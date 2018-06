Knaben des TCW siegen doppelt

Zweimal zu den Schlägern haben die Knaben des TC Westerheim gegriffen. Sie fuhren zwei Siege ein: den ersten gegen den TC Erbach mit 4:2 und den zweiten gegen Schelklingen mit 6:0.

Sie machten zunächst mit dem zweiten Sieg in Folge den Klassenerhalt fix. Sie gewannen klar mit 4:2 zuhause gegen den TC Erbach. Moritz Walter (Berghülen), Noah Reh und Max Keyser konnten klar punkten, nur Aaron Aigner erwischte einen schwarzen Tag und musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Somit stand es 3:1 und Walter / Reh holten im Doppel den letzten und entscheidenden Punkt zum 4:2 Endstand.

In ihrem zweiten Spiel mussten die Jungen des TCW auswärts in Schelklingen ran. Mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge wollen die TCW-ler gewinnen, um am Tabellenführer SSG Ulm dran zu bleiben. Dies gelang durch eine sehr konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung. In den Einzeln haben Moritz Walter, Fiedrich Dellago, May Keyser und Aaron Aigner ihren Gegnern nicht einen Hauch einer Chance gelassen. So stand es schnell 4:0. Die Doppel Walter/Dellago und Keyser/Aigner blieben konzentriert und siegten letztlich souverän 6:0 auswärts. Mit diesem Ergebnis ist der zweite Tabellenplatz gefestigt und bei einem Ausrutscher der SSG könnte der Titel herausspringen.