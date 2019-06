Kletterer stürzt an der Kesselwand – Hubschrauber bei schwieriger Rettung im Einsatz

Ein jugendlicher Kletterer ist am Donnerstagnachmittag beim Vorstieg in einer Klettertour im Sektor Arena an der Kesselwand bei Lenningen-Schopfloch (Landkreis Esslingen) aus etwa acht Metern Höhe abgestürzt. Nach Angaben der DRK Bergwacht Baden-Württemberg stürzte der junge Mann zu Boden und zog sich dabei schwere Fuß- und Beinverletzungen zu.

Die Einsatzkräfte der Bergwacht führten demnach gemeinsam mit einer Notärztin des Rettungsdienstes eine medizinische Erstversorgung durch. Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit der Einsatzstelle mit den Standardrettungsmitteln der Bergwacht wurde ein Hubschrauber mit Rettungswinde angefordert.

Der Polizeihubschrauber Bussard flog nach Angaben der Bergwacht daraufhin die Einsatzstelle mit einem Luftretter der Bergwacht an. So sei eine schonende Rettung des Patienten gewährleistet worden, teilt die Bergwacht mit. Der Einsatz sei die erste Windenrettung der Polizeihubschrauberstaffel mit der Bergwacht im Einsatzleitgebiet Esslingen gewesen.

Insgesamt waren elf Einsatzkräfte der DRK Bergwacht Lenninger Tal und vier Einsatzkräfte der DRK Bergwacht Stuttgart beteiligt. Des Weiteren war der Rettungsdienst mit einer Notärztin im Einsatz.

Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist unklar.

Weitere Informationen folgen.