Klaus Schweizer wird Ehrenmitglied

Besondere Ehrungen sind beim Osterkonzert der Musikkapelle Westerheim am Sonntag in der Albhalle angestanden: Für seine Verdienste um den Verein ist Klaus Schweizer zum Ehrenmitglied ernannt worden. Der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger und Sonja Büdinger erhielten für ihre zehnjährige Arbeit in der Vorstandschaft der Musikkapelle die Förderermedaille in Bronze des Blasmusikverbands Baden-Württemberg verliehen. Besonders gewürdigt wurde zudem Jens Füller, der für seine 20-jährige aktive Tätigkeit im erweiterten Vorstand die Förderernadel in Gold ans Revers geheftet bekam. Die Dirigentennadel des Blasmusikverbands Baden-Württemberg in Bronze mit Urkunde ging für seine zehnjährige Tätigkeit als Dirigent der Jugendkapelle an Winfried Baumeister.

Würdigung für Edwin Tritschler

Noch weitere Ehrungen wurden im Rahmen des Osterkonzerts der Musikkapelle Westerheim vorgenommen: Für 20 Jahre aktive Tätigkeit im Verein bekam Edwin Tritschler die BVBW-Ehrennadel in Silber ausgehändigt. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Musizieren bekamen elf Musikerinnen und Musiker zugesprochen: Lena Rehm, Martin Kneer, Fabienne Stehle, Luis Uhlmann, Maike Enderle, Anna Baumeister, Sophia Baumeister, Robin Tobias Wörz, Moritz Walter, Philippa von Nathusius und Jonas Buschko.

Ehrungen durch Martin Menzen

Seitens des Blasmusikverbands Ulm/Alb-Donau ehrte der Bezirksvorsitzende Martin Menzen seine ehemaligen Musikkameraden. „Ich freue mich aus zweierlei Gründen bei meinem Heimatverein in Westerheim wieder zu Gast zu sein“, unterstrich Menzen. Zum einen lausche er sehr gerne den schönen musikalischen Weisen, zum anderen ehre er sehr gerne langjährige, verdiente und engagierte Musiker. Martin Menzen überbrachte die herzlichen Glückwünsche des Kreisverbandsvorsitzenden Matthias Dolpp wie des Präsidenten Rudolf Köberle vom Blasmusikverband Baden-Württemberg. Er beglückwünschte die Geehrten, verlas die Urkunden und zeigte deren Leistungen auf.

Lob für Büdinger und Baumeister

Für die Musikkapelle Westerheim würdigten der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger und sein Stellvertreter Gerhard Rehm die Arbeit ihrer Kollegen. Sie hoben die Verdienste einzelner Musiker hervor. Geschenke in Form von Wein. Blumen und Gutscheinen seitens des Vereins fehlten nicht. Mit Blick auf Winfried Baumeister und Sonja Büdinger verwiesen sie auf deren „Engagement und Herzblut“ in der Jugendarbeit, sei es bei Jugendlagern, Konzerten oder auch bei Wertungsspielen, als es zuletzt vor zwei Jahren in der Kategorie drei ein sehr gut war.

Sonja Büdinger war zwölf Jahre Jugendleiterin, Winfried Baumeister ist seit zehn Jahren der Jugenddirigent. Ein Lob bekam Jens Füller zugesprochen, der seit 20 Jahren der Wirtschaftsleiter ist und mit „Ruhe und viel Übersicht das Amt ausführt.“ Sein Meisterstück in dem Amt habe er beim Kreismusikfest im Juli 2015 abgeliefert.

Gerhard Rehm würdigte die Leistungen seines Vorstandskollegen Dietmar Ramminger um die Musikkapelle Westerheim, für die er seit 17 Jahren im Ausschuss tätig ist. Vier Jahre war er der Jugendleiter, zwei Jahre der stellvertretende Vorsitzende und seit acht Jahren ist er der Vorsitzende. Er sprach die Hoffnung aus, dass Ramminger das Amt noch einige Jahre begleiten möge.

Überraschung für Klaus Schweizer

Eine Überraschung gab es dann für Klaus Schweizer, der seit 1977 die Trompete spielt und nun nach 42 Jahren das Musizieren beendete. Schweizer war 13 Jahre im Vereinsausschuss aktiv, vier Jahre der Schriftführer und neun Jahre der stellvertretende Vorsitzende. „Wir danken Dir für Deine Leistungen und das jahrelange Engagement und Deine Treue zum Verein“, sagte Dietmar Ramminger an die Adresse Schweizers und ernannte ihn zum Ehrenmitglied: „Als Dank und Anerkennung für besondere Verdienste ernennen wir Klaus Schweizer zum Ehrenmitglied der Musikkapelle Westerheim.“ Für alle Geehrten spielte die Musikkapelle unter dem Dirigat von Ulrich Allgaier traditionsgemäß den Ehrungsmarsch „Alte Kameraden“.

Ramminger blickt auf Jubiläum

In seinem Grußwort verwies der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger auf Vorhaben und weitere Anschaffungen der Musikkapelle Westerheim in diesem und den nächsten Jahren: Die Vorbereitungen für das Vereinsjubiläum 2020 anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Musikkapelle und des damit verbundenen Kreismusikfests laufen. Für das Jubiläumsfest sei im November 2019 eine CD-Aufnahme in den Bauer Studios in Ludwigsburg geplant. Eine Auftragskomposition über die Geschichte der Musikkapelle Westerheims sei bereits an den Komponisten Markus Gäble vergeben. Und um das Klangbild zu erweitern, werde ein Fagott angeschafft. „Wir versuchen unsere Zukunft musikalisch lebhaft zu gestalten“, so Ramminger.

Dank den Sponsoren

Sein Dank galt allen Sponsoren, Förderern und Mitgliedern, die die Musikkapelle tatkräftig unterstützen. Mit ihren Spenden habe der Verein eine Pauke 26 und eine Pauke 23 für insgesamt 2500 Euro anschaffen können. Eine große Konzerttrommel habe sich der Verein für 1100 Euro zugelegt und auch der Kauf einer Tuba sei dank Geldspenden jetzt möglich.

Dietmar Ramminger dankte abschließend noch allen Musikern und Helfern, die zum Gelingen des Osterkonzerts 2019 beigetragen haben, insbesondere den Dirigenten Ulrich Allgaier für die aktive Kapelle und Winfried Baumeister für die Jugendkapelle. Diese eröffnete traditionsgemäß das Osterkonzert mit schönen Melodien und erntete für einen tollen und gelungenen Auftritt viel Beifall (Bericht folgt).