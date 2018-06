Klaus Ascher bleibt Chef des Chors

Die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim hat am vergangenen Samstag ihre Jahreshauptversammlung im Sängerheim ausgerichtet, bei der der Vorsitzender Klaus Ascher im Amt bestätigt wurde und eine positive Bilanz zog. Seinem Rückblick folgte auch ein Ausblick auf das neue Vereinsjahr. Er regte an, neue „Singgruppen“ wie etwa einen Jugendchor zu gründen.

Die Wahlen liefen in diesem Jahr erfreulicherweise sehr harmonisch ab. So wurden Klaus Ascher als Vorsitzender, Ingeborg Slavik als Schriftführerin sowie Maria Baumann, Sabine Walter und Annette Schäfer als Beisitzerinnen in ihren Ämtern einstimmig wieder gewählt. Lediglich Ruth Braun ließ sich nicht mehr aufstellen, für sie wurde Bernhard Gaus in de Vereinsausschuss gewählt. Die Vorstandschaft dankte Ruth Braun für ihre geleistete Arbeit und hofft, dass sie auch weiterhin mit Rat und Tat dem Chor zur Seite steht.

Schriftführerin Ingeborg Slavik ließ vor den Sängern, Gästen und Vertretern von Kirchengemeinde und bügerlichen Gemeinde das vergangene Jahr seit der Jahresversammlung 2013 noch einmal in Bildern und Worten Revue Revue passieren. Der Bericht der Kassiererin Christa Zick warf ein positives Licht auf die Finanzen der Chorgemeinschaft. Die Kassenrevisoren Gabi Ramminger und Vera Fischer bestätigten eine einwandfreie Kassen- und Buchführung.

Gemeinderätin Finny Staudenmayer als Vertreterin der bürgerlichen Gemeinde dankte den Sängerinnen und Sängern der Chorgemeinschaft für die Bereicherung im Gemeindeleben mit Konzerten und Auftritten, aber auch für das Mitwirken beim Sommerferienprogramm. Sie beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, was einstimmig erfolgte.

Pfarrer Georg Egle hatte sich die Zeit genommen und war zur Jahresversammlung gekommen, um für die katholischen Kirchengemeinde Westerheim eine besondere Ehrung vorzunehmen: Denn Ottilie Kneer und Roswitha Schreck wurden vom Cäcilienverband und von Bischof Gebhard Fürst für 60 Jahre aktives Singen mit Ehrenbriefen ausgezeichnet. Diese übergab Pfarrer Egle den beiden Sängerinnen und dankte ihnen herzlich für ihr Singen in der Kirche. Auch Vorsitzender Klaus Ascher fand lobende Worte an die Adresse von Ottilie Kneer und Roswitha Schreck und hob hervor, was für „treue und wertvolle Sängerinnen“ doch beiden Damen seien.

Als Vertreter der katholischen Kirchengemeinde sprach Martin Müller ein Grußwort. Auch er bedankte sich für die Mitgestaltung der Gottesdienste und äußerte den Wunsch an die Chorgemeinschaft, dass sie auch weiterhin die kirchlichen Feiern mit ihren Liedbeiträgen bereichern und mitgestalten.

Die Dirigenten waren gebeten worden aufzuzeigen, wo sie Schwächen und Stärken im Chor sehen und ob sie zufrieden sie mit der Sängerschar zufrieden sind. Die drei Chorleiter Fritz Kneer, Christiane Herr und Myriam Schaude kamen dieser Aufforderung gerne nach. Die Berichte der Stimmführer fielen positiv aus, der Chorbesuch war gut. Immerhin konnten acht Sänger konnten für sehr guten Probenbesuch gelobt werden.

Weitere Ehrungen folgten direkt im Anschluss, denn neun Mitglieder der Gruppe Vox konnte Klaus Ascher für 20 Jahre Singen ehren, un zwar Karin Baumeister, Rosa Hintz, Vera Fischer, Franziska Naujoks, Margit Ramminger, Irmgard Rehm, Birgit Schneck und Aloisia Tritschler. Petra Krug überreichte ihnen Urkunde, Büchergutschein und Blümchen verbunden mit besten Glückwünschen.

Den aufwändigsten Punkt der Jahresversammlung trug die stellvertretende Vorsitzende Petra Krug vor, den einer Satzungsänderung. Sie stellte alte und neue Satzung gegenüber und erläuterte ausführlich die Hintergedanken der Änderungen, denn die Satzung sollte auf den Gegebenheiten angepasst werden. Nach einer kurzen Diskussion stand die Abstimmung an und die Mitglieder billigten die Veränderungen.

Als letzten Punkt vor den Wahlen stand die Mitgliedschaft der Theaterspieler auf der Agenda. Die eifrigen Akteure sind zum Teil keine Mitglieder der Chorgemeinschaft. Sie sollen nun gefragt werden, ob sie dies nicht ändern und dem Chor als Mitglied beitreten möchten. Es geht dabei zum einen um versicherungstechnische Gründe und zum anderen um das Zugehörigkeitsgefühl zum Verein. Der Mitgliedsbeitrag ist ermäßigt auf zehn Euro im Jahr. Die Versammlung stimmte auch diesem Vorschlag zu.