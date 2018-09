Klare Sache: Hartmut Walz bleibt der Bürgermeister

Wohl niemand hatte einen Zweifel daran: Hartmut Walz ist als Bürgermeister der Gemeinde Westerheim im Amt bestätigt worden. Dies ergab die Bürgermeisterwahl am Sonntag: Mit 1176 der insgesamt 1263 gültigen Stimmen ist der 45-Jährige wiedergewählt worden. Das sind 93,11 Prozent der Stimmen. Genau 2417 Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgefordert, zur Bürgermeisterwahl in Westerheim zu gehen. Ihre Stimme gaben 1304 Wähler ab, so dass die Wahlbeteiligung bei 53,95 Prozent lag. „Ich bin überwältigt. Das gute Wahlergebnis ist eine Bestätigung meiner guten Arbeit in den vergangenen Jahren. Es motiviert mich für die weiteren Aufgaben“, betonte ein strahlender und sichtlich gerührter Bürgermeister. Walz wird nun die Geschicke der Gemeinde Westerheim in den nächsten acht Jahren mitbestimmen. Auf sonstige Personen entfielen genau 87 Stimmen, was umgerechnet 6,89 Prozent sind.

19.06 Uhr steht Ergebnis fest

Es war am Sonntag um 19.06 Uhr, als die stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier das Ergebnis der Bürgermeisterwahl von Westerheim verkündete: „Die Wiederwahl mit 93,11 Prozent der Stimmen ist ein klarer Vertrauensbeweis. Mehr geht nicht. Ich freue mich so für unseren Bürgermeister“. Die Vorsitzende des Wahlausschusses wünschte dem alten und neuen Bürgermeister für die Zukunft alles Gute, der vor der Wahlbekanntgabe noch kurz zum Besen griff, und Blätter aus dem Foyer des Rathauses emsig kehrte, die der kräftige Wind ins Innere geblasen hatte. „Mehr Bestätigung geht nicht“, wiederholte Wilma Rauschmaier und meinte, dass Westerheim hinter seinem Bürgermeister stehe.

Zahlreiche Glückwünsche durfte Harmut Walz gleich im Anschluss an die Bekanntgabe des Wahlergebnisses entgegennehmen, sei es von einigen Bürgermeistern der Region wie von Gemeinderäten, aber auch von zahlreichen Bürgern Westerheims wie von Freunden und Bekannten. Zu dem Gratulanten gehörten etwa die Bürgermeister Klaus Kaufmann (Laichingen), Bernd Mangold (Berghülen), Matthias Winter (Römerstein), Gebhard Tritschler (Wiesensteig) und Franko Kopp (Nellingen) sowie der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß (Heroldstatt). Rund 75 Menschen waren gekommen, um der Verkündung des Wahlergebnisses zu lauschen und um dem Wiedergewählten zu gratulieren. Unter diesen waren auch sein 83-jähriger Vater, seine Frau Andrea sowie die Söhne Felix und Moritz.

Total überwältigt

„Ich bin total überwältigt und fast fassungslos, was bei mir eher selten der Fall ist“, sagte ein angesichts der hohen Wahlbeteiligung und der hohen Zustimmung glücklicher Walz. Der klare Vertrauensbeweis gehe nicht an die Nieren, sondern ans Herz, meinte er, sprach mit Blick auf andere Gemeinden bei Bürgermeisterwahlen von einem „bombastischen und unglaublichen Wahlergebnis mit dem Zusatz: „Ich bin baff.“

„Weiter mit viel Freude, Kompetenz und Eifer, wie in den vergangenen 16 Jahre möchte ich meine dritte Amtszeit angehen“, ergänzte Walz. Weiterhin werde er bemüht sein, das Beste für die Bürger zu wollen. Er dankte allen Wählern und den 1176 Bürgern, die ihm das Vertrauen geschenkt haben, aber auch allen Bürgern Westerheims, die ihn „16 Jahre ertragen und mitgetragen haben“. Er freue sich auf seine dritte Amtsperiode und auf weitere Aufgaben, die er mit dem Gemeinderat anpacken möchte.

Blumenstrauß an Gattin weitergereicht

Als Geschenk erhielt der im Amt bestätigte Walz aus den Händen von Wilma Rauschmaier einen Blumenstrauß, den er gleich seiner Frau Andrea weiterreichte mit dem augenzwinkernden Zusatz, dass „dieser Stoffel von Walz seiner Gattin am Wahltag noch keine Blumen geschenkt habe“. Einen weiteren Blumenstrauß bekam die Familie Walz von Finny Staudenmayer geschenkt, die frühere stellvertretende Bürgermeisterin in Westerheim.

Bei seiner ersten Wahl am 20. Oktober 2002 war der von der Laichinger Stadtverwaltung kommende Walz zum neuen Bürgermeister Westerheims gewählt worden. Von den 1458 gültigen Stimmen entfielen damals 1369 auf Walz (93,9 Prozent). Walz kam bei seiner Wiederwahl am 19. September 2010 auf 1062 der gültigen 1215 Stimmen (87,41 Prozent).