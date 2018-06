Mit dem Titel „Mystische Klänge aus der Unterwelt“ ist ein Konzert in der Westerheimer Schertelshöhle am Samstag, 16. Mai, überschrieben, zu dem der Höhlenverein Westerheim einlädt. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

Bei dem Konzert treten auf Liane Bohner aus Geislingen und die Choristen aus Ulm. Liane Bohner betreibt in Geislingen eine Praxis für ganzheitliches Coaching und bietet auch Klangschalenmassage an. In der Schertelshöhle will sie die Besucher mit ihren Klangschalen verzaubern.

Die Choristen sind eine junge Acapella-Gruppe aus Ulm, die schon einmal zu Gast in der Schertelshöhle waren und ein Chorkonzert gaben. Sie sind Mitglieder der St- Georgs-Chorknaben und haben in ihrem vielfältigen Repertoire alte Volkslieder wie moderne Pop-Hits wie „Only you“, „For the longest time“, „Carlifornia Dreamin“.

Das Konzert ist „ein Musikerlebnis der besonderen Art und mit sagenhafter Akustik in einer der schönsten und tropfsteinreichsten Höhlen der Schwäbischen Alb“, sagt die Vorstandschaft des Höhlenvereins Westerheim.