Kirchengemeiderat contra Förderverein: Knackpunkte bleiben

Zwei Knackpunkte gibt es zwischen dem katholischen Kirchengemeinderat von Westerheim und dem Förderverein St. Stephanus, und die werden wohl von längerem Bestand sein: 1. Es werden keine regelmäßigen Sonntags- oder Werktagsgottesdienste in der Stephanuskirche gefeiert; 2. Die Marienfigur in der Christkönigskirche wird dort belassen und nicht an ihren ursprünglichen Platz an den Seitenaltar in St. Stephanus zurückgeführt. Dies unterstreicht Pfarrer Karl Enderle, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Damit bleiben Hoffnungen, Wünsche und Anliegen des Fördervereins St. Stephanus unerfüllt – wohl für Jahre.

Zum Hintergrund: Mitglieder des Fördervereins haben bei der jüngsten Generalversammlung im April den Wunsch geäußert, nach Abschluss der Renovierungsarbeiten doch öfters mal einen Gottesdienst – etwa Vorabendmessen oder Messen zu besonderen Anlässen – in St. Stephanus zu feiern. Und auch ein zweites Anliegen brachten sie vor, die Marienstatue von Christkönig in die historische Ortskirche zurückzuführen, wo sie einst ihren Platz hatte. Schon bei der damaligen Sitzung machte Pfarrer Enderle klar, dass er diesen Anliegen nicht nachkommen wolle. Rückhalt fand nun der Seelsorger in der vergangenen Woche von seinen Kirchengemeinderäten, die hinsichtlich dieser beiden Punkte einen Beschluss gefasst haben.

Unterschied müsse gewahrt bleiben

Pfarrer Karl Enderle brachte es auf folgenden Nenner: „Es kann nicht darum gehen, die ehemalige Pfarrkirche St. Stephanus zu der heutigen Pfarrkirche Christkönig in Konkurrenz zu setzen.“ Der Unterschied müsse gewahrt bleiben, denn die Pfarrkirche Christkönig sei seit mehr als 40 Jahren nun die Mitte der katholischen Kirchengemeinde Westerheim. Diesen Unterschied mache er an zwei Punkten fest: Die Pfarrkirche Christkönig sei der Ort für regelmäßige Eucharistiefeiern sowohl am Werktag wie am Sonntag und die Muttergottes-Statue bleibe auf Dauer an ihrem jetzigen Platz in der Christkönigskirche. Hinter diesen Punkten stehe nun ein einstimmiger Beschluss des Kirchengemeinderats.

Der Westerheimer Seelsorger holt noch weiter aus, in theologischer und pastoraler Hinsicht: „Die Pfarrkirche Christkönig ist die Mitte der Gemeinde, denn dort befindet sich das Allerheiligste. Das ist katholisch gesehen der Unterschied, der den Unterschied macht. In pastoraler Verantwortung geht es vor allem um den Zusammenhalt und die Einheit der Gemeinde. Die Mitte der Gemeinde ist das Ziel der Sammlung der Gemeinde.“ Da befürchtet Pfarrer Karl Enderle einen Riss in der Gemeinde, zwischen Gemeindegliedern, die mehr hinter St. Stephanus stehen und denen, die mehr hinter der Christkönigskirche stehen. Das wolle er nicht und das dürfe es nicht geben.

„Eine Mitte für Messfeiern“

Die ortsprägende St. Stephanuskirche werde von seiner Person wie vom Kirchengemeinderat als ein wichtiger Ort im Sinne von „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ in der Kirchengemeinde gesehen und wahrgenommen, legt Pfarrer Enderle weiter dar. „Mehr denn je ist es aber für unsere Christkönigsgemeinde nötig, eine Mitte und einen zentrierten Ort zu haben, an dem durch regelmäßige Eucharistiefeiern und durch die Spendung der Sakramente heute wie in früheren Jahren religiöse Beheimatung und Identifikation begründet wird“, betont er und fasst zusammen: „Dieser Ort ist die Pfarrkirche Christkönig.“

Zur Bedeutung der denkmalgeschützten St. Stephanuskirche erklärt der Westerheimer Seelsorger, dass diese durch viele musikalische Veranstaltungen und Ausstellungen eine kulturelle Aufwertung erhalte. „Die religiösen Feiern im Laufe des Kirchenjahres unterstreichen auch den kirchlichen Charakter des denkmalgeschützten Gebäudes. Mit dieser Nutzung erhält die ehemalige Pfarrkirche St. Stephanus ihren angemessenen Platz in unserer Kirchengemeinde.“

Was die Rückführung der Muttergottes-Statue zu ihrem einstigen Standort am Seitenaltar der St. Stephanuskirche angeht, so verweist Enderle auf einen schon im März 2014 einstimmig gefassten Beschluss des Kirchengemeinderats, an dem festgehalten werde: „Die Marienfigur bleibt in Christkönig“. Einem zuvor geäußerten Wunsch des Denkmalamts des Regierungspräsidiums Tübingen, „das Figurenprogramm der St. Stephanuskirche durch die Rückführung zu komplettieren“, sei 2014 nicht entsprochen worden und werde es auch 2018 nicht, so Enderle. Die Marienfigur komme in Christkönig besser zur Geltung.