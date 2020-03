Kirche steht vor einer Situation, die noch die da war

Neue Gruppe:

Westerheimer

helfen Westerheimern

In Westerheim hat sich die Gruppe „Wir trotzen Corona – Westerheimer helfen Westerheimern“ gegründet. Die Firmen ibFrank GmbH, Steffi’s Frisör-Stadel, Heizungsbau Rehm, Helmut Epple GmbH, Hofladen Rehm, Wandern & Reisen mit Margit sowie der Getränkehandel Koch starten in Kooperation mit dem Sportverein SV Westerheim und der katholischen Kirchengemeinde die Hilfsaktion „Westerheimer – helfen Westerheimern“. Ziel dieser Aktion sei, gefährdeten Menschen – wie Senioren und Kranken – zu helfen und diese in der Erledigung ihrer täglichen Arbeiten zu unterstützen, um so in der momentanen schwierigen Situation einen positiven Beitrag zu leisten.

„Wir denken, dass in dieser Zeit Solidarität und Hilfsbereitschaft im Sinne christlicher Nächstenliebe selbstverständlich sein sollten und sehen es als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, hier aktiv zu werden“, so die Organisatorinnen der Hilfsaktion.

Wer jemanden kennt oder selbst nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu verlassen und niemanden hat, der Lebensmittel und Medikamente besorgen kann, meldet sich per E-Mail an WesterheimerhelfenWesterheimern@outlook.com oder auch per Telefon an 07333/9426583. Ansprechpartnerin ist Silke Frank.

Um die Reichweite der Aktion zu erhöhen, wurde zudem die Facebookgruppe „Westerheimer helfen Westerheimern“ gegründet.

Das Orgateam ist, so erzählt Silke Frank im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, über die positive Resonanz begeistert. Die Bereitschaft zu helfen und der Zusammenhalt im Ort seien enorm.

Der Gedanke hatte auch die Mitglieder des Kirchengemeinderates Westerheims bestärkt, Unterstützung zu signalisieren. Zwei jugendliche Gemeindeglieder sollen dazu bevollmächtigt werden, zu helfen.