Kino-Atmosphäre beim Osterkonzert der Jugendkapelle

Traditionsgemäß hat die Jugendkapelle das Osterkonzert der Musikkapelle Westerheim am Sonntagabend eröffnet. 40 Jungmusiker griffen dabei zu den Instrumenten und erfreuten die rund 750 Zuhörer in der Albhalle mit Melodien aus der großen Welt des Films. Passend zum Motto „Filmmusik“ hatte Dirigent Winfried Baumeister drei Filmklassiker ausgewählt.

Die 40 jungen Leute präsentierten sich in großartiger Spiellaune und wussten mit ihren Darbietungen zu überzeugen. Unter dem sicheren Dirigat von Winfried Baumeister spielten sie gekonnt auf und begeisterten mit ihren Beiträgen und ihren Überraschungen beim Osterkonzert 2018.

Mit einer Filmmelodie aus einem Italo-Western legten die Jungmusiker los und setzten sich dafür Cowboy-Hüte auf. Aus dem Streifen „The Good, the Bad und the Ugly“ mit dem deutschen Filmtitel „Zwei glorreiche Halunken“ von Sergio Leone aus dem Jahr 1966 war das bekannteste Lied „The Ecstasy of Gold“ zu hören, das aus der Feder von Ennio Morricone stammt. Klar herausgearbeitete Crescendi aus dem Film und in einem Arrangement von Lorenzo Bocci steigerten sich bis zum spannungsreichen Finale.

Von musizierenden „Halunken“ ging es in die Welt von friedlichen Indianerinnen, nämlich in die Welt von „Pocahontas.“ Der bekannte Zeichentrickfilm erzählt von dem schönen und eigensinnigen Indianermädchen Pocahontas vom Stamm der Powhatan Indianer. „Selections from Pocahontas“ ist das Musikstück von Alan Menken in einer Bearbeitung von Hans von der Heide überschrieben. In dem gefühlsbetonten Medley widersetzt sich das Indianermädchen Pocahontas den Heiratswünschen ihres Vaters und begibt sich mit ihren Freunden, dem Waschbären Meeko und dem Kolibiri Flit, auf einen Erkundungsgang und lernt den Abenteuer John Smith lieben.

Jeder Teil des Jugendorchesters konnte sich dann in dem bekannten Stück „The Bare Necessities“ von Terry Gilkyson in einem Arrangement von Paul Murtha entfalten. Die bekannte Melodie erschien erstmals 1967 in dem Walt-Disney-Film „Dschungelbuch“ und breitete sich mit seiner wohlwollenden Botschaft „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“ weltweit aus. Paul Murtha schaffte unter dem englischen Titel „The Bare Necessities“ einen wahren Ohrwurm für Blasorchester. Gekonnt trat in dem Stück mit den Abenteuern von Mogli und den Wölfen, dem Affenkönig King Louie, dem Panther Bahgira, der Riesenschlange Kaa und dem gemütlichen Bären Balu jedes Register der Jugendkapelle einmal in den Vordergrund, einschließlich eines Solos für Tuba und einem kurzen Teil für eine Dixieland-Combo.

Auch eine Zugabe hatte Dirigent Winfried Baumeister vorbereitet, und zwar das Lied „The Time of my Life“ aus dem Tanzfilm „Dirty Dancing“, was einen schönen und schwungvollen Ausklang des Konzertteils der Jugendkapelle bedeutete. Die jungen Musiker erhielten viel Beifall für ihre gelungenen Darbietungen und zeigten, dass sich die Zeit, die sie in die Proben und den Privatunterricht investiert haben, sinnvoll und gut angelegt war,

Charmant hatte Leonie Menzen die Programmansage übernommen. Geschenke und Dank gab es noch für Jugenddirigent Winfried Baumeister und Jugendleiterin Sonja Büdinger für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Westerheimer Nachwuchsmusiker. Lob sprach ihnen auch der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger aus, der meinte: „Ihr habt Eure Sache richtig klasse gemacht. Ihr habt die Filmmusik toll rübergebracht.“ Dann waren die 74 aktiven Musiker des Vereins unter der Leitung von Ulrich Allgaier gefordert. Sein Dank galt auch den Moderatorinnen des Abends: Leonie Menzen für die Jugendkapelle und Stefanie Pöhler für die Musikkapelle.