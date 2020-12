Kinderwerk Lima hilft auch in Burundi

Der Verein Kinderwerk Lima unterstützt sowohl Kinder und Familien aus der peruanischen Hauptstadt Lima als auch Menschen im bitterarmen afrikanischen Land Burundi. In diesem Jahr nimmt der Verein, dessen Leiter der Böhringer Pfarrer Albrecht Lächele ist, zum dritten Mal an der Aktion „Helfen bringt Freude“ teil, um finanzielle Unterstützung für das Burundi-Projekt zu bekommen.

Pfarrer Albrecht Lächele erklärt, worum es bei dem Burundi-Projekt geht: „Burundi zählt zu den fünf ärmsten Staaten der Welt. Kinder sind unterernährt und bekommen nur wenig Bildung. Ein Großteil der Menschen hat keine angemessene Gesundheitsversorgung und oft auch keine Arbeit. Dazu kommen politische Schwierigkeiten. Seit einem Putschversuch 2015 kommt das Land nicht zur Ruhe. Es herrscht eine ungute, überwachende Präsidialdiktatur. Gemeinsam mit einheimischen Christen möchte das Kinderwerk Lima in Burundi helfen.“

Es geht auch um die Volksgruppe der Batwa

Konkret bedeutet das, dass das Kinderwerk den Betrieb der Karubabi-Schule nahe der Provinzhauptstadt Muramvya sichert, indem es beispielsweise die Gehälter der Lehrer zahlt. „Dort werden bewusst Kinder aus den verschiedenen Volksgruppen, also der Batwa, Hutu und Tutsi, aufgenommen“, sagt Lächele. Die Batwa seien die Ärmsten der ohnehin schon armen Bevölkerung von Burundi.

Um den Batwa bessere Lebensbedingungen zu verschaffen, unterstützt das Kinderwerk Lima den Bau kleiner Häuser aus Lehm mit getrennten Zimmern für Kinder und Eltern. Solch eine 30-Quadratmeter-Hütte wird von den Batwa, die ansonsten in Rundhütten aus Stroh und Maisblättern leben, als geradezu luxuriös angesehen, sagt Lächele.

Kinderwerk arbeitet mit Partnern vor Ort

Den dritten festen Bestandteil des Burundi-Projekts stellt die Kinderspeisung dar. Viele Kinder in den Batwa-Siedlungen leiden an Unterernährung. „Unsere burundischen Partner versorgen jeden Tag rund 1300 Kinder mit jeweils einer großen Tasse Haferbrei“, sagt der Böhringer Pfarrer.

Bei dem Projekt arbeitet das Kinderwerk mit Partnervereinen vor Ort sehr eng zusammen. Lächele sagt: „Das Ziel ist, dass sich unsere Partner vor Ort in Zukunft weitgehend selbst tragen.“

Alle bestehen die Abschlussprüfung

Lächele hat positive Nachrichten aus Burundi: „Die Coronapandemie hat dort zu keinen Schulschließungen geführt, sodass auch der Unterricht an der Karubabi-Schule weitergehen kann.“ In diesem Zusammenhang übermittelt der Böhringer Pfarrer eine Botschaft des Schulleiters Innocent: „Wir sind schon etwas stolz auf die letzte 9. Klasse. Bei ihrer Abschlussprüfung im Juli haben alle 27 Schülerinnen und Schüler bestanden – 100 Prozent Erfolgsquote! In der ganzen Provinz Muramvya schafften das nur vier Schulen. Und von denen haben unsere Schüler auch noch den besten Notendurchschnitt.“

Natürlich gibt es Covid-19 auch in Burundi, wenn auch nicht so heftig wie in Europa, Amerika oder Asien. Die offizielle Zahl von nur 550 Infizierten seit März könne natürlich kaum stimmen, sagt Lächele. Das prominenteste Opfer des neuartigen Coronavirus’ war Staatschef Pierre Nkurunziz, der im vergangenen Juni an oder mit Covid-19 gestorben ist. Aber es gebe zumindest weder eine Sterbewelle noch überlastete Krankenhäuser.

Im Zweifel Wasserfass und Stück Seife

Die zu einem großen Teil aus Batwa bestehende Bevölkerung rund um die Karubabi-Schule leidet trotzdem unter der Covid-19-Krise, die verstärkt wird durch eine Dürre. „Das alles hat zu einer Hungersnot in den umliegenden Batwa-Dörfern geführt, sodass wir das uns zur Verfügung stehende Geld vermehrt für Lebensmittelhilfen einsetzen mussten“, erklärt Lächele. Das Projekt unterstützt die Batwa auch mit Hygieneschulungen und stellt einfache Hygienemittel zur Verfügung. „Im Zweifel sind das ein Wasserfass und ein Stück Seife“, sagt der Pfarrer.

Weil das Kinderwerk und seine Partner in diesem Jahr außerdem dringende Baumaßnahmen unterstützt haben, um den Hang oberhalb der Schule gegen Abrutschen zu sichern, liegt der Bau eines benachbarten Internats derzeit auf Eis. Lächele erklärt: „Wir können das Geld, das uns gespendet wurde, nur einmal ausgeben. Deswegen müssen wir Prioritäten setzen. Zumal auch in der peruanischen Hauptstadt Lima die Lage wegen Covid-19 sehr ernst ist.“

Kinderwerk besorgt Handys und Laptops

Ganz Peru befinde sich seit März im Lockdown. „Kinder bis zwölf Jahre dürfen pro Tag nur für eine Stunde die Wohnung verlassen und sich dabei nicht weiter als 500 Meter entfernen“, erzählt Lächele. Die Schule laufe zumindest digital weiter und der Fernunterricht funktioniere wohl recht gut, auch dank gut ausgebautem Internet. Das Kinderwerk hat Tablets und Handys für Familien besorgt, die sich die Geräte nicht leisten konnten.

Schlecht sei hingegen die Lebensmittelversorgung. Das liege einerseits daran, dass die Eltern nicht arbeiten können und deswegen kein Geld haben und andererseits seien die Lebensmittel in der Pandemie deutlich teurer geworden. Lächele sagt: „Deswegen hat das Kinderhilfswerk für rund 100 000 Euro Notfallpakete mit Lebensmitteln für je eine Woche gekauft und verteilt diese.“

Spenden gehen wahrscheinlich nach Burundi

Zu Weihnachten sollen die Kinder noch kleine Geschenke bekommen, sinnvolle Sachen wie Spiele oder Bücher, stellt Lächele klar. „Wir haben uns gut überlegt, ob wir eine solche Investition tätigen. Aber schließlich soll ja nicht nur der Körper erhalten bleiben sondern auch Geist und Seele.“

Die Spenden aus „Helfen bringt Freude“ sollen sehr wahrscheinlich nach Burundi gehen. Dort werden sie am nötigsten gebraucht, so der Pfarrer. Außerdem wird dort voraussichtlich ab Februar die Pädagogin Aurelie Hirschler im Einsatz sein. Sie kommt aus dem Elsass und wird in Burundi die Lehrer weiterbilden und als Bindeglied zwischen Projekt und Kinderwerk fungieren, erklärt Albrecht Lächele.

Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritasprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Ihre Spende hilft Menschen, in ihrer Heimat bleiben zu können und nicht fliehen zu müssen. Und sie hilft Geflüchteten hier bei uns in der Region.

Spenden Sie jetzt!

Eine Spendenquittung wird auf Wunsch oder ab 200 Euro automatisch erstellt. Geben Sie hierfür bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an sowie das Stichwort „ZWB“ im Verwendungszweck.

Möchten Sie namentlich auf der Dankseite erscheinen, setzen Sie bitte ein X in das erste Feld des Verwendungszwecks.

Spendenkonto

Caritasverband der Diözese

Rottenburg-Stuttgart e. V.

Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart

IBAN:

DE90 6012 0500 0001 7088 00

BIC: BFSWDE33STG

Stichwort: Helfen bringt Freude

schwaebische.de/

weihnachtsspendenaktion