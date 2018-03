Kinderkleiderbasar mit neuen Gesichtern in Westerheim

Schnäppchenjagd war am Samstag erneut in Westerheim angesagt. Der 32. Kinderkleiderbasar stand an, und zahlreiche Besucher aus Westerheim und der Region fanden sich im Hasenheim im Pfählerweg ein, um gewünschte und passende Kleider oder Spielsachen für die Kleinen zu finden. Das Westerheimer Basarteam hat sich im vergangenen Jahr verjüngt, ein Generationenwechsel stattgefunden. Langjährige Organisatorinnen sind ausgeschieden, neue hinzugekommen. Neu im Team um Kerstin Baumann sind Susanne Pabst, Margit Ramminger, Manuela Krämer, Monika Brosch und Anja Lang. Nach wie vor aktiv dabei ist Georg Rauschmaier, der „Hahn im Korb“ im Basarteam, und das von Anfang an. Er führt federführend die Kasse und regelt die Abrechnungen. Umfangreich war wieder das im Vereinsheim der Kleintierzüchter ausgelegte Warensortiment bei dem 32. Basar, bei dem Kinderkleider in allen Variationen von der Größe 50 bis 176 sowie allerlei Spielsachen zu haben waren. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Gäste stärken. Der Verkaufserlös kommt wie in den Vorjahren einem sozialen Zweck zugute. „Wir helfen gerne Menschen, denen es nicht so gut geht“, sagt Kerstin Baumann, die neue Sprecherin beim Westerheimer Basarteam. Die Organisation und der Verkauf würden Spaß und Freude machen, das sei das Wichtigste. Auf ein Neues heißt es dann im Herbst, wenn der 33. Kinderkleiderbasar ansteht. Foto: Steidle