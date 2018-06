Kindergartenkinder feiern den „Glombigen“

Den „Glombigen Doschdeg“ in Westerheim feiern nicht nur die Jugendlichen und Erwachsenen am Abend, sondern auch die Kindergartenkinder. Sie tun dies am Nachmittag so gegen 15.30 Uhr, bevor es vom „Kindi“ nach Hause geht.

Die Jungen und Mädchen vom katholischen Kindergarten Arche Noach und vom bürgerlichen Haus für Kinder treffen sich auf dem Platz zwischen Christkönigskirche und Pfarrhaus, um dort Pfarrer und Schultes, aber auch alle Zuschauer und Gäste mit Liedern, Gedichten und Tänzen zu grüßen und zu erfreuen. Einige Spiele werden erneut nicht fehlen. Wie die Kindergartenkinder verkleidet aufmarschieren und was sie darstellen, wird natürlich nicht verraten. Ihre Verkleidung stellt eine Überraschung dar.

Seit 2014 treffen sich die Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen am „Glombiga Doschdeg“ vor der Kirche, in all den Jahren zuvor suchten sie Pfarrer und Schultes getrennt vor dem Pfarr- und Rathaus auf. In den vergangenen vier Jahren tauchten Westerheims Kindergartenkinder zu folgenden Themen auf: 2013 als Mäuse zum Thema „Mit Speck fängt am Mäuse und 2014 als Köche zum neu eingeführten Mittagstisch im Kindergarten. 2015 kamen sie wegen des Eisbruchs in und um Westerheim als Holzhacker und 2016 forderten sie als Skifahrer und Sportler Pfarrer und Schultes bei einem lustigen Wettbewerb bei einem Schneetreiben heraus.