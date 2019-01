Kindergarten ein Thema bei Neujahrsbegegnung

„Wir müssen im Kindergarten aufrüsten.“ Dies sagte Bürgermeister Hartmut Walz bei der Neujahrsbegegnung am Sonntag im evangelischen Gemeindehaus Westerheim angesichts von erfreulichen jeweils 30 Geburten in den vergangenen zwei Jahren sowie zugezogenen Familien mit 18 Kleinkindern. „Wir wollen eine familienfreundliche Gemeinde mit ausreichend Kindergartenplätzen im U3- wie im Ü3-Bereich bleiben, unterstrich Walz in seinem Grußwort. Doch noch weitere kommunalpolitische Themen streifte der Bürgermeister, so die nötige Außensanierung des Hauses des Gastes.

Fester Termin in Westerheim

Die Neujahrsbegegnung steht fest im Westerheimer Terminkalender. Sie gibt es in der heutigen Form seit neun Jahren. In diesem Jahr war die evangelische Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim der Gastgeber, der zunächst zu einem ökumenischen Gottesdienst und dann zu einem Gedankenaustausch mit Umtrunk einlud. Im Wechsel laden die beiden Kirchengemeinden und die bürgerliche Gemeinde zu dem Empfang zu Neujahr ein, bei dem Begegnungen und Gespräche unter den Gästen im Vordergrund stehen. Wichtiger Bestandteil der Veranstaltung bildet das gemeinsam gesungene Westerheimer Neujahrslied, nach dem dann die Gläser auf ein gutes, gesundes und auch leichtes neues Jahr gehoben werden.

„Engel der Nächstenliebe“

Den Reigen der Grußworte eröffnete Bürgermeister Hartmut Walz, der das „gute Miteinander im Ort“ lobte. Dazu zählte er vor allem das Ehrenamt, das in einer Gemeinde so wichtig sei. In Anlehnung an einen Text des Benediktiner-Paters Anselm Grün zu „Engel der Nächstenliebe“ meinte Walz, dass diese im Kleinen beginne. „Es sind oft die kleinen Dinge, die das Leben lebens- und liebenswert machen und den Alltag bereichern.“ In diesem Zusammenhang erwähnte er die Schneebörse und den OKV-Bus, aber auch den ehrenamtlichen Einsatz vieler Vereinsmitglieder und der Rettungskräfte. Sein Dank galt da aktuell den Männern der Freiwilligen Feuerwehr, die den schweren Schnee von Albhalle und Albbad holten. Er sprach von einer „grandiosen Leistung“ der Wehr. „Gemeinschaftssinn und der Dienst am Mitbürger sind tragende Säulen einer Gemeinde“, unterstrich Walz.

Kurzer Rückblick auf 2018

Der Bürgermeister blickte kurz auf das vergangene Jahr mit vielen Aktivitäten und Maßnahmen zurück, die jeder Bürger anders bewerte und sehe, denn für jeden einzelnen Bürger sei das eine oder andere Thema wichtiger gewesen: sei es der Ausbau der Feldstetter Straße, der Breitbandausbau, die Ortskernsanierung II, der Ganztagsschulbetrieb oder die brandschutztechnische Sanierung des katholischen Kindergartens Arche Noach. Neu sei ein weiterer Bäcker und Metzger im Ort, neu seien die Gaststättenpächter von Albhalle und Tennishalle. Auch das sei für die Bürger wichtig. Persönlich sei ihm die gut verlaufene Bürgermeisterwahl wichtig gewesen, das gute Wahlergebnis und der große Vertrauensbeweis für eine weitere Amtsperiode hätten ihm gut getan.

Walz schnitt noch kurz das eine oder andere Vorhaben der Gemeinde im neuen Jahr an, so die Sanierung des Hauses des Gastes, die Eröffnung einer Zahnarztpraxis oder den Ausbau der Kindertagesstätten. „Wichtig ist letztendlich, dass wir gut miteinander umgehen“, unterstrich Walz und dankte für die gute Zusammenarbeit mit den beiden Kirchengemeinden. Dies bestätigten dann anschließend Pius Rauschmaier für die katholische Kirchengemeinde Westerheim und Pfarrerin Annedore Hohensteiner für die evangelische.

Große Spendenbereitschaft

Auch Pius Rauschmaier verwies auf die Bedeutung des Gemeinwohls und des Ehrenamts und darauf, dass die Kirche von engagierten Mitgliedern lebe. Etwas bewegen könnten nur die Bürger, ein Ort lebe von und mit Menschen. Ein Händedruck, gute Worte, Hilfeleistungen, Rücksicht und ein freundliches Lächeln bereicherten das Leben in einer Gemeinde und würden es aufwerten, so Rauschmaier. „Gott spielte in Westerheim über Jahrhunderte eine große Rolle und hoffentlich wird dies auch in Zukunft der Fall sein“, betonte der Kirchengemeinderat und dankte noch für die große Spendenbereitschaft in der Kirchengemeinde für die unterschiedlichsten Projekte.

Blick auf die Kirchengemeinderatswahlen

Pfarrerin Annedore Hohensteiner bekundete ihre Freude darüber, dass die evangelische Kirchengemeinde in Westerheim ein ebenbürtiger Partner auf Augenhöhe sei. Schön seien das gute ökumenische Miteinander und die gemeinsamen Gottesdienste und Kinderbibeltage, die selbstverständlich geworden seien. Erfreulich sei, dass die evangelische Kirchengemeinde in Westerheim in 2018 neun Täuflinge hatte und zehn Jugendliche im Mai Konfirmation feiern dürfen.

Sie verwies noch auf die Kirchengemeinderatswahlen am 1. Dezember bei hoffentlich ausreichenden Kandidaten und auf den angeschafften neuen Jakobus-Altar im Servicehaus Sonnenhalde bei Kosten von 3000 Euro. Dank Spendengelder konnte dieser gekauft werden, der selbstverständlich auch von der katholischen Kirchengemeinde benutzt werden dürfe. Auf den Segen Gottes dürfe auch in diesem Jahr wieder vertraut werden, betonte noch Pfarrerin Hohensteiner.