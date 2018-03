Kinder ziehen mit Palmbüschen aus

In den frühen Morgenstunden des Palmsonntags läuteten die Westerheimer Kirchenglocken besondere Momente ein. Viele Einwohner zog es in die St.-Stephanus-Kirche. Darunter viele Kinder. Die Kommunionkinder hatten Palmbüsche mit ganz unterschiedlich farbigen Eiern vorbereitet. Stolz trugen sie diese zunächst in die Kirche und nach der Segnung zogen alle gemeinsam damit aus.

Pfarrer Karl Enderle begrüßte die Gläubigen. „Wir würden nicht hier stehen, wenn die Sache mit Jesus nicht so ausgegangen wäre“, meinte er und fügte an: „Doch wir stehen zu unserem Heiligen und wir gehen mit ihm in diese heilige Woche.“ Der Palmbusch sei das entsprechende Glaubensbekenntnis. Mit Stolz schaute Enderle auf die Kommunionkinder, die ihre Stöcke ganz vorsichtig vor sich hielten. Enderle segnete diese. „Wir folgen unserem König weiter“, meinte der Pfarrer im Anschluss. Das Todesurteil der Menschen werde durch Gott zum Freispruch des Lebens.

Gesang erfüllt die Kirche

Im Anschluss an die Segnung waren es die Westerheimer, die mit dem Lied „Öffne die Tore“ bezeugen, dass sie ihrem König folgen. Sie bitten um Geleit. „Öffne die Tore, Jerusalem, eil ihm entgegen. Folg ihm willig auf seinen hochheiligen Wegen! Siehe, am Ziel, wo er dich hinführen will, wandelt sich alles in Segen“, heißt es in einer Strophe. Ohne instrumentale Unterstützung erfüllen die Stimmen die St.-Stephanus-Kirche in Westerheim.

Pfarrer Karl Enderle geht dann auf die Erzählung des angebundenen Esels ein, der von den Jüngern zu Jesus gebracht wird. Das Tier wird mit Kleidung bedeckt und Jesus so der Weg bereitet. „Die Leute, die ihm folgten, riefen ,Hosianna’“, so Enderle. Ganz nach deren Vorbild machten sich dann auch die Westerheimer auf den Weg. Mit ihren Palmbüschen reihten sie sich ein und zogen aus der Kirche durch die Straße. Dabei sangen sie das Lied „Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!“.