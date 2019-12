Kinder zeigen ihre Kunstwerke

Auch in diesem Jahr lassen es sich die Kinder aus Westerheim nicht nehmen und stellen ihre Kunstwerke im Haus des Gastes in Westerheim aus.

Die Kinder malten unter der Leitung von Kerstin Weber in den Malkursen des Volksbildungswerks Westerheim und in ihrer Malschule im eigenen Atelier. Wiedermal zeigen die kleinen Künstler viele verschiedene Möglichkeiten … vom Stil, der Technik und von den angewandten Materialien. Die Besucher dürfen sich einfach überraschen lassen. Die Weihnachtsausstellung läuft vom Samstag, 7. Dezember, bis Montag, 7. Januar 2020, und kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindebücherei Westerheim besucht werden: am Dienstag von 15:30 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr, vorausgesetzt es liegt kein Feiertag vor. Kerstin Weber, die jungen Künstler wie das Team der Gemeindebücherei Westerheim würden sich über viele Besucher sehr freuen.